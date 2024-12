To będzie jedna z najdłuższych dróg w Polsce. Połączy góry z Bałtykiem

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia oddany zostanie do użytku odcinek drogi ekspresowej S7 między Widomą i Krakowem. To ostatni budowany odcinek tej trasy między Warszawą i Krakowem, co oznacza, że obie stolice zyskają bezpośrednie i niczym niezakłócone połączenie ekspresowe.

Zdjęcie Droga ekspresowa S7 połączy bezpośrednio Kraków i Warszawę / Jan Graczyński / East News