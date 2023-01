Powstanie wschodnia obwodnica Tarnowa. Właśnie ruszył przetarg

Ponowny przetarg na poszerzenie A1. Jest szansa na trzeci pas ruchu

Cel powstania obwodnicy

Nowy odcinek wyprowadzi ruch tranzytowy z Tarnowa. Zapewni też krótsze połączenie z autostradą A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Zakres opracowania

GDDKiA zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które przedstawimy lokalnej społeczności i samorządom. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy.

Reklama

Wspólna sprawa województw

DK73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce - Jasło. Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 jest więc społecznie oczekiwana. Wpisuje się także w plany rozwoju województwa podkarpackiego.

16 października 2017 r. w Jasionce odbyła się konferencja "Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia", podczas której zaprezentowano kierunki rozwoju układu komunikacyjnego tego województwa. Lokalne samorządy z powiatu jasielskiego, w tym miasto Jasło, podpisały wówczas list intencyjny w sprawie skomunikowania autostrady A4 z drogą krajową nr 73.

***