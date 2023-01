Ponowny przetarg na poszerzenie A1. Jest szansa na trzeci pas ruchu

Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku

Pierwszy przetarg, który ogłoszono jesienią ubiegłego roku, zakończył się unieważnieniem postępowania. Powodem było znaczne przekroczenie przez oferenta kwoty budżetu przeznaczonego na realizację zadania. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty oraz ryzyka mogącego mieć wpływ na wycenę, GDKKiA wprowadziła szereg zmian w ponownie ogłoszonym przetargu.

Z opisu przedmiotu zamówienia wykreślono obowiązek opracowania mapy do celów projektowych na całym zakresie zadania (wykorzystane zostaną mapy niezbędne do wniosku o wydanie DŚU). Analizy, dotyczące stanu istniejącej nawierzchni drogowej, przygotowane zostaną w oparciu o wyniki badań dostarczone przez GDDKiA. Wprowadzone zmiany w postępowaniu dotyczą również założeń do organizacji ruchu na czas budowy oraz wymaganego doświadczenia wykonawcy.

Zadaniem przyszłego wykonawcy, będzie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Trzeci pas to większa przepustowość i większe bezpieczeństwo

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1.

Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, spowodowanego m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10.

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę.

