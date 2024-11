Południowa Obwodnica Południowa Obwodnica Warszawy (POW) jest trasą chętnie uczęszczaną przez kierowców, o czym świadczy duże średnie dobowe natężenie ruchu, wynoszące około 90 tys. pojazdów na dobę. Niestety duży natłok samochodów od dłuższego czasu przeszkadza okolicznym mieszkańcom, którzy skarżyli się na hałas uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie. Na szczęście dla nich szykują się ważne zmiany.

Na Południowej Obwodnicy Warszawy będzie ciszej

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - właśnie podpisano umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy dodatkowych ekranów akustycznych oraz podwyższenie już istniejących ekranów w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Nowe ekrany powstaną na terenie dzielnicy Wawer w obrębie węzła Wał Miedzeszyński od ul. Celulozy, węzła Patriotów, ul. Mozaikowej oraz ul. Cygańskiej. Zakończenie prac jest planowane na trzeci kwartał 2026 r. Dzięki temu uda się podnieść komfort życia mieszkańców, którzy zabiegali o tę inwestycję od lat.

Wykonawcą zadania o wartości 12,3 mln zł jest firma MR-CAT. Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 20 miesięcy od daty zawarcia kontraktu. Na opracowanie projektu oraz uzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji wykonawca będzie miał 10 miesięcy, a kolejne 10 miesięcy to czas na realizację robót w terenie.

Wkrótce jeszcze więcej ekranów. Ruszyły przetargi

GDDKiA ogłosiła ponadto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowych ekranów akustycznych dla kolejnych lokalizacji w ciągu POW - na zachód od Wisły: w okolicy ul. Sytej, od ul. Sytej do ul. Bruzdowej, od ul. Przyczółkowej do ul. Ruczaj, w okolicy ulicy Marcepanowej, a także w Zagórzu. Planowane podpisanie umowy to drugi kwartał 2025, a nowe ekrany mają powstać do końca trzeciego kwartału 2027 roku.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Obwodnicy Warszawy

To jednak nie koniec zmian. Oprócz ochrony od hałasu, drogowcy chcą także zwiększyć bezpieczeństwo na Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2025 r. planowane jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na fragmencie pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński. Wcześniej podobne rozwiązanie powstało już m.in. w tunelu pod Ursynowem na warszawskim odcinku trasy S2, gdzie przyczyniło się do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa. Jak podkreślają drogowcy - od momentu oddania systemu do ruchu nie doszło w tamtym rejonie do żadnych poważnych zdarzeń.