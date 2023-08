Spis treści: 01 Chciał wyprzedzić za wszelką cenę. O mało nie spowodował katastrofy

Dobrze wyeksponowane znaki pionowe, wyraźnie narysowane znaki poziomie, a nawet stromy podjazd i brak wystarczającej mocy. Kierującego srebrnym Oplem nic nie powstrzymało, przed udowodnieniem sobie i światu, że jest szybszy od ciężarówki.

W tamtej chwili nie było na świecie rzeczy, która mogłaby powstrzymać kierowcę Merivy przed ukończeniem manewru. Nie wzruszyły go nawet nadjeżdżające z przeciwka samochody i grube linie ciągłe. Za taki numer temu kierowcy powinno się zabrać prawo jazdy na bardzo długo. Miejmy nadzieję, że to nagranie trafiło tam, gdzie powinno.

Kierujący srebrnym autem zignorował wszystkie znaki na ziemi i niebie, tylko po to, by udowodnić sobie, że jego pojazd nie jest wolniejszy od ciężarówki. Ciężko nawet zliczyć, jak wiele zakazów złamał na tym jednym nagraniu, nie wspominając o wielkim zagrożeniu, jakie stworzył. Niemniej nagranie z pewnością wystarczy, by na długo odebrać mu uprawnienia.

Kierowca Opla Meriva postanawia wyprzedzić ciężarówkę dodatkowym pasem na wzniesieniu. Jednak moc auta nie pozwala ukończyć tego manewru przed zwężeniem i wjeżdża na przeciwny pas ruchu i jedzie pod prą. Kierowca Skody i BMW muszą ratować się szybką ucieczką. czytamy w opisie filmu

Ciężko powiedzieć, kto był w większym niebezpieczeństwie, jednak gdyby nie reakcja innych kierowców, nadjeżdżających z przeciwka, bezmyślny manewr skończyłby się tragedią. Zjeżdżająca ze wzniesienia Meriva, musiała mieć na liczniku naprawdę sporo. Przy czołowym zderzeniu z BMW czy Skodą, to byłby koniec.

