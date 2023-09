Kolejna darmowa autostrada w Polsce. A1 pojedziemy bez opłat

Spis treści: 01 Bez opłat na państwowych odcinkach autostrad

Bez opłat na państwowych odcinkach autostrad

Wraz z początkiem lipca kierowcy zostali zwolnieni z opłat na płatnych fragmentach tych odcinków autostrad, którymi zarządza państwo. Wprowadzone przepisy stanowią, że płacić nie muszą kierowcy tych pojazdów, których dopuszczalna masa całkowite nie przekracza 3,5 tony (oznacza to, że chodzi o auta osobowe i motocykle).

Całkowicie bezpłatnie, zarówno w trakcie wakacji, jak i teraz, możemy przejechać tymi odcinkami autostrad, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi tutaj o dwa fragmenty:

A2 Stryków - Konin

A4 Wrocław - Sośnica

W trakcie wakacji kierowcy mogli również skorzystać z darmowych przejazdów na zarządzanej przez prywatną spółkę autostradzie A1 Gdańsk - Toruń (odcinek Rusocin - Nowa Wieś). Tu jednak wprowadzono pewne ograniczenia. Bramki otwarte były tylko w wakacyjne weekendy od godziny 12:00 w piątek do 12:00 w poniedziałek. Oznacza to, że po raz ostatni bez opłat mogliśmy przejechać w miniony weekend (od godziny 12:00 w piątek 1 września do 12:00 w poniedziałek 4 września).

Wciąż płacimy za przejazd dwiema autostradami:

A2 Konin - Świecko

A4 Kraków - Katowice

Od września za darmo autostradą A1

Przedstawiciele rządu zapowiadali prowadzenie rozmówi, których celem jest sprawienie, by od połowy przyszłego roku kierowcy osobówek na stałe nie płacili za przejazd żadnymi autostradami. Wygląda na to, że udało się to w przypadku A1. Za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od początku września zniesione zostaną opłaty za przejazd tą autostradą niezależnie od dnia tygodnia. Jak powiedział na nagraniu, "od teraz, od początku września autostrada A1 jest bezpłatna". Oznacza to, że za darmo będziemy mogli przejechać odcinkiem Rusocin - Nowa Wieś.