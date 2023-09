Czy w ostatni weekend wakacji autostrady są darmowe? Znamy odpowiedź

Darmowe autostrady w czasie wakacji

Od początku lipca kierowcy mogą za darmo przejechać płatnymi fragmentami tych odcinków autostrad, które obsługiwane są przez państwo. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami zwolnieni z opłat są kierowcy tych pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (oznacza to więc, że chodzi o auta osobowe i motocykle).

Całkowicie bezpłatnie w trakcie wakacji mogliśmy przejechać tymi odcinkami autostrad, które zarządzane były przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi tu więc o dwa fragmenty:

A2 Stryków - Konin

A4 Wrocław - Sośnica

Darmowy przejazd także na A1

W trakcie wakacji kierowcy mieli również możliwość skorzystania z darmowych przejazdów na zarządzanej przez prywatną spółkę Autostradzie A1 Gdańsk - Toruń, dokładniej na odcinku Rusocin - Nowa Wieś. Tu jednak wprowadzone były pewne ograniczenia. Bramki były otwarte w każdy wakacyjny weekend od godziny 12:00 w piątek do 12:00 w poniedziałek.

Czy w ostatni weekend wakacji autostrady są darmowe?

Wakacje dobiegają końca. W ostatni dzień sierpnia większość sieci paliwowych zakończyła swoje akcje promocyjne umożliwiające tańsze tankowanie. W związku z tym wielu kierowców może zastanawiać się, czy pierwszy weekend sierpnia, który de facto jest zarazem ostatnim weekendem wakacji wiąże się również z powrotem do płacenia na autostradach.

Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli chodzi o odcinki zarządzane przez GDDKiA, kierowcy wciąż samochodów osobowych i motocykli dalej będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów. W przypadku fragmentu A1 sprawa wygląda nieco inaczej. Za przejazd nie zapłacimy jeszcze tylko w ten weekend - od piątku od godziny 12:00 do poniedziałku do godziny 12:00).

Rząd zapowiedział jednak jakiś czas temu, że będzie kontynuował rozmowy z zarządcami prywatnych odcinków, dążąc do tego, by od połowy przyszłego roku kierowcy osobówek na stałe nie płacili na tych odcinkach.

Darmowe autostrady to jedna z obietnic wyborczych PiS

Zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach zarządzanych przez państwo, a później także na prywatnych, ogłosił w połowie maja wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński w czasie kongresu tej partii. Obietnica jest punktem programowym w kampanii, którą rządzący prowadzą przed jesiennymi wyborami.