Chciał mieć bardziej "zielonego" elektryka. Skończyło się zatrzymaniem dowodu

Spis treści: 01 Nietypowy kolor lamp w elektrycznym BMW

02 Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu

03 Czy przyciemnianie folią lamp w aucie jest zgodne z prawem?

04 BMW iX - co to za samochód?

O sprawie poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Z opublikowanego komunikatu wynika, że funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy prowadzili kontrolę na jednej z ulic stolicy województwa lubelskiego, zwrócili w pewnym momencie uwagę na niecodziennie prezentujący się pojazd marki BMW. Elektryczny samochód wyróżniał się nie tylko olbrzymim grillem i zieloną tablicą rejestracyjną, ale również... reflektorami, a konkretnie ich jaskrawo-zieloną barwą.

Nietypowy kolor lamp w elektrycznym BMW

Zaciekawieni policjanci zatrzymali kierowcę samochodu do kontroli. W trakcie oględzin pojazdu okazało się, że nietypowy kolor lamp uzyskano poprzez ingerencję w wewnętrzną stronę szkła. Tyle tylko, że taka modyfikacja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, które jasno określają wymaganą barwę przednich świateł.

Kierowcą samochodu okazała się 33-letnia kobieta, która oświadczyła, że auto użytkuje głównie jej mąż, a ona sama nie ma pojęcia o żadnych przeróbkach. Dodała także, że samochód został niedawno zakupiony. Po skontaktowaniu się z właścicielem pojazdu, funkcjonariusze nie otrzymali żadnego logicznego wytłumaczenia dotyczącego okoliczności wprowadzonych zmian.

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny elektrycznego BMW. Kierująca otrzymała natomiast pouczenie za popełnione wykroczenie.

Czy przyciemnianie folią lamp w aucie jest zgodne z prawem?

Chociaż "tuning" oświetlenia to tani i stosunkowo popularny sposób na nadanie samochodowi indywidualnego charakteru, warto pamiętać, że polskie prawo bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego typu modyfikacji.

Obecnie obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dosyć jasno stwierdzają, że każdy element samochodu musi posiadać homologację. Ingerencja w kolor reflektorów w większości przypadków skutkuje utratą koniecznych atestów.



Oznacza to, że w momencie skontrolowania stanu technicznego takiego samochodu przez policję, kierowca naraża się na mandat karny w wysokości od 50 do nawet 500 złotych. Jak pokazuje powyższy materiał - grozi to także utratą dowodu rejestracyjnego pojazdu. Co ważne - przepis ten dotyczy zarówno oklejania reflektorów folią kolorystyczną i przyciemniającą, ale także ich samodzielnego przemalowywania.



BMW iX - co to za samochód?

BMW iX to pierwszy pojazd bawarskiego producenta bazujący na nowej, modułowej platformie zaprojektowanej specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych. Jego napęd stanowi system eDrive piątej generacji, wyposażony w dwa silniki elektryczne.

Elektryczny SUV BMW jest obecnie (2022 rok) sprzedawany w trzech wersjach:

Wariant xDrive40 jest wyposażony w silnik o mocy 300 KM, a bateria o pojemności 71 kWh pozwala przejechać na jednym ładowaniu ok. 400 km.

Model xDrive50 to moc 500 KM, dzięki temu prędkość 100 km/h auto osiąga w imponującym czasie - 4,6 sekundy. Bateria w tym wariancie jest bardziej pojemna. Dzięki 105 kWh o ładowanie nie trzeba się martwić przez najbliższe 630 km.

W ramach BMW iX niemiecka marka oferuje także wariant dla miłośników BMW M - M60. W tej wersji auto osiąga moc 619 KM, przyspieszając do "setki" w zaledwie 3,8 sekundy. Zasięg na jednym ładowaniu modelu M60 kształtuje się na poziomie 561 km.