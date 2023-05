81-letni pirat drogowy. Pędził niczym nastolatek, a to nie wszystko

Wiek to tylko tylko. Tę starą prawdę zdaje się potwierdzać 81-latek, który jechał o wiele szybciej niż dopuszczają to przepisy. Ale przekroczenie prędkości, to najmniejszy problem dziarskiego seniora. Grozić mu bowiem może... 5 lat więzienia. Cóż takiego zrobił?

Zdjęcie Starsi kierowcy również łamią przepisy i nie zawsze robią to nieświadomie / 123RF/PICSEL