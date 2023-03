Jechał tunelem na trasie S7 pod prąd. Nowe fakty i nagranie

Spis treści: 01 Kierowca BMW jechał tunelem na Zakopiance pod prąd. Jest nagranie

W minioną sobotę wieczorem kierowca BMW przejechał prawidłowo cały tunel w kierunku Krakowa, a następnie zawrócił i, jadąc pod prąd, kierował się w stronę Zakopanego.

Warto pamiętać, że tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 jest objęty monitoringiem i szybko wykrywane są przypadki jazdy pod prąd czy nieuzasadnionego zatrzymania się. Nie inaczej było w tym wypadku. W celu uniknięcia ewentualnego zderzenia czołowego operator tunelu natychmiast uruchomił czerwone światło dla pojazdów nadjeżdżających od strony Zakopanego i opuścił szlabany.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie całego zdarzenia.

Kiedy kierowca BMW dojechał do końca tunelu i próbował się z niego wydostać, uderzył w opuszczony szlaban. Nie mogąc jednak wyjechać pod prąd, zdecydował się zawrócić i znowu, zgodnie z prawem, ruszył w stronę Krakowa. Jego podróż nie trwała już jednak długo. Szybko zatrzymała go policja.

Kierowca BMW poniesie konsekwencje swoich czynów

Za kierownicą BMW siedział 57-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego. Jak się okazało, kierujący pojazdem mężczyzna był nietrzeźwy. Pierwsze badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajdowało się 2,3 promila. Wynik drugiego badania wynosił już 2,6 promila. Po zatrzymaniu mężczyzna został przekazany rodzinie. Nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Ma już jednak świadomość o części konsekwencji jakie poniesie w związku ze swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Za zawracanie w tunelu i jazdę pod prąd otrzymał 30 punktów karnych. Oznacza to więc, że stracił prawo jazdy.

Ponadto policjanci zdecydowali o skierowaniu sprawy do sądu. W efekcie mężczyźnie grozi kara do 30 tys. złotych grzywny. Może zostać na niego nałożony również zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat.

Nieprawidłowa jazda w tunelu - jakie mandaty?

Warto jeszcze przypomnieć, jakie konsekwencje grożą za jazdę w tunelu pod prąd. Zgodnie z taryfikatorem:

zawracanie w tunelu to mandat w wysokości 200 złotych oraz 5 punktów karnych

cofanie w tunelu to mandat w kwocie 200 złotych oraz 2 punkty karne

nieuzasadnione zatrzymanie się w tunelu - grzywna w wysokości 200 złotych, a także 1 punkt karny

jazda bez przynajmniej dziennych świateł w tunelu - 200 złotych oraz 4 karne

jazda pod prąd drogą ekspresową, albo autostradą - 2 tys. złotych i 15 punktów karnych.

