Budzą prawdziwy postrach wśród kierowców. Na drogach będą ich setki

Wielka wymiana fotoradarów w Polsce

Czegoś takiego u nas jeszcze nie było. Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, przy polskich drogach trwa właśnie montaż supernowoczesnych radarów Mesta Fusion RN. Wraz z innymi zaawansowanymi urządzeniami, mają one zastąpić blisko 247 dotychczas stosowanych i przestarzałych fotoradarów. Co to może oznaczać dla kierowców? Przede wszystkim spore zaskoczenie.

Co potrafi nowoczesny radar Mesta Fusion RN?

W przeciwieństwie do obecnie stosowanych rozwiązań, nowoczesne radary Mesta Fusion RN potrafią mierzyć prędkość samochodu właściwie niezależnie od warunków atmosferycznych. Opady deszczu i śniegu nie stanowią dla nich większego wyzwania - wszystko ze względu na zaawansowane czujniki, które umożliwiają dokładnie śledzenie nawet trzydziestu samochodów na kilku pasach jednocześnie. Mało?

Reklama

Zdjęcie Co potrafi nowoczesny radar Mesta Fusion RN? / Strozyk/REPORTER / East News

Każde zdjęcie wykonane przez radar Mesta Fusion RN charakteryzuje się wysoką rozdzielczością. To z kolei pozwala na łatwą identyfikacje prowadzącego, niezależnie od pojazdu jakim się porusza. Technologia radarów umożliwia bowiem odróżnienie samochodów ciężarowych od osobówek i automatyczne przypisanie ich do odpowiednich przepisów panujących na danym fragmencie drogi. To wciąż nie wszystko.

Radary Mesta Fusion RN to nie tylko mierzenie prędkości

Fotoradary Mesta Fusion RN mają także zdolność monitorowania potencjalnych prób wyprzedzania w miejscach niedozwolonych, a także rejestracji sytuacji, w których kierowca porusza się na przykład po pasie awaryjnym. Urządzenia bez trudności sczytają także odległość zachowaną pomiędzy pojazdami, a nawet zarejestrują wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania.

Co równie istotne, nowe rejestratory posiadają funkcję ustawiania różnych limitów prędkości dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających. W praktyce oznacza to, że przyspieszenie po przekroczeniu punktu kontroli wciąż może zakończyć się dla kierowcy mandatem.

Nowe fotoradary w Polsce. Gdzie można na nie trafić?

Obecnie na polskich drogach wymieniono już 106 urządzeń, z których 47 stanowią właśnie urządzenia Mesta Fusion RN. Pierwsze supernowoczesne rejestratory zostały zamontowane m.in. w Egiertowie w woj. Pomorskim oraz Górnej Grupie w woj. kujawsko-pomorskim.

Poniżej prezentujemy dokładną lokalizację nowych urządzeń:

Lokalizacje nowych radarów 2023 Typ urządzenia Miejscowość Ulica i nr posesji Nr drogi Gmina Powiat Województwo MESTA FUSION Konstantynów Łódzki 71 Konstantynów Łódzki pabianicki łódzkie MESTA FUSION Kozienice ul. Warszawska 79 Kozienice kozienicki mazowieckie MESTA FUSION Lućmierz 91 Zgierz zgierski łódzkie MESTA FUSION Łódź al. Palki/Smutna 14 Łódź Łódź łódzkie MESTA FUSION Miodne 12 Zwoleń zwoleński mazowieckie MESTA FUSION Poniatów 12 Sulejów piotrkowski łódzkie MESTA FUSION Radomsko Narutowicza 207 91 Radomsko radomszczański łódzkie MESTA FUSION Słowik ul. Gdańska 91 Ozorków zgierski łódzkie MESTA FUSION Czaplinek ul. Grójecka 50 Góra Kalwaria piaseczyński mazowieckie MESTA FUSION Dzierżenin 61 Pokrzywnica pułtuski mazowieckie MESTA FUSION Gójsk 10 Szczutowo sierpecki mazowieckie MESTA FUSION Kacice 61 Pułtusk pułtuski mazowieckie MESTA FUSION Kołbiel ul. 1-go Maja 50 Kołbiel otwocki mazowieckie MESTA FUSION Łąck 60 Łąck płocki mazowieckie MESTA FUSION Paprotnia 92 Teresin sochaczewski mazowieckie MESTA FUSION Radzyminek 50 Płońsk płoński mazowieckie MESTA FUSION Wola Kiełpińska 62 Serock legionowski mazowieckie MESTA FUSION Gronków 174 49 Nowy Targ nowotarski małopolskie MESTA FUSION Izdebnik 52 Lanckorona wadowicki małopolskie MESTA FUSION Jastew 94 Dębno brzeski małopolskie MESTA FUSION Kleczanów 77 Obrazów sandomierski świętokrzyskie MESTA FUSION Krzyszkowice 25 7 Myślenice myślenicki małopolskie MESTA FUSION Młynek 1 9 Brody starachowicki świętokrzyskie MESTA FUSION Mniów-Raszówka 74 Mniów kielecki świętokrzyskie MESTA FUSION Nowy Sącz ul. Nawojowska 323 75 Nowy Sącz Nowy Sącz małopolskie MESTA FUSION Nowy Sącz ul. Piłsudskiego 23 75 Nowy Sącz Nowy Sącz małopolskie MESTA FUSION Ożarów 79 Ożarów opatowski świętokrzyskie MESTA FUSION Pogórska Wola 76 94 Skrzyszów tarnowski małopolskie MESTA FUSION Kielce Krakowska 255 762 Kielce kielecki świętokrzyskie MESTA FUSION Przeginia 175 94 Jerzmanowice-Przeginia krakowski małopolskie MESTA FUSION Skarżysko Kamienna ul.Wojska Polskiego 45 42 Skarżysko-Kamienna skarżyski świętokrzyskie MESTA FUSION Krośnica Nowotarska 16 969 Krościenko nad Dunajcem nowotarski małopolskie MESTA FUSION Smyków 94 74 Smyków konecki świętokrzyskie MESTA FUSION Targowisko 79 94 Kłaj wielicki małopolskie MESTA FUSION Wawrzeńczyce 14 79 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski małopolskie MESTA FUSION Zofipole 127 79 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski małopolskie MESTA FUSION Brzeźnica Dębicka 15 985 Dębica dębicki podkarpackie MESTA FUSION Kołaczyce Burmistrza Wiejowskiego 12 73 Kołaczyce jasielski podkarpackie MESTA FUSION Kosina 94 Łańcut łańcucki podkarpackie MESTA FUSION Nowa Sarzyna 77 Nowa Sarzyna leżajski podkarpackie MESTA FUSION Nowosielec 19 Nisko niżański podkarpackie MESTA FUSION Wyżne 19 Czudec strzyżowski podkarpackie MESTA FUSION Jaroszów 5 Strzegom świdnicki dolnośląskie MESTA FUSION Miłosna 36 Lubin lubiński dolnośląskie MESTA FUSION Mokrzeszów 35 Świdnica świdnicki dolnośląskie MESTA FUSION Olbrachtów 27 Żary żarski lubuskie MESTA FUSION Osiek Śląska 36 Lubin lubiński dolnośląskie MESTA FUSION Bzowo 91 Warlubie świecki kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Cisy 22 Malbork malborski pomorskie MESTA FUSION Domaradz 6 Damnica słupski pomorskie MESTA FUSION Egiertowo 20 Somonino kartuski pomorskie MESTA FUSION Franciszkowo 16 Iława iławski warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Gniewkowo Inowrocławska 15 Gniewkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Godętowo 6 Łęczyce wejherowski pomorskie MESTA FUSION Gościcino 6 Wejherowo wejherowski pomorskie MESTA FUSION Górna Grupa 91 Dragacz świecki kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Grubno 91 Chełmno chełmiński kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Mała Karczma 91 Gniew tczewski pomorskie MESTA FUSION Modzerowo 62 Włocławek włocławski kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Półczno 20 Studzienice bytowski pomorskie MESTA FUSION Rudno 91 Pelplin tczewski pomorskie MESTA FUSION Skępe 10 Skępe lipnowski kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Solec Kujawski przy skrzyżowaniu z ul. Leśną 10 Solec Kujawski bydgoski kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Stradomno 9 16 Iława iławski warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Zblewo Chojnicka 20 22 Zblewo starogardzki pomorskie MESTA FUSION Żnin Szpitalna 51 DW Żnin żniński kujawsko-pomorskie MESTA FUSION Antonie 53 Olszewo-Borki ostrołęcki mazowieckie MESTA FUSION Boćki Bielska 1 19 Boćki bielski podlaskie MESTA FUSION Bogate 57 Przasnysz przasnyski mazowieckie MESTA FUSION Chodorówka Nowa 8 Suchowola sokólski podlaskie MESTA FUSION Geniusze 19 Sokółka sokólski podlaskie MESTA FUSION Kadzidło 53 Kadzidło ostrołęcki mazowieckie MESTA FUSION Korycin 8 Korycin sokólski podlaskie MESTA FUSION Nowinka 662 Nowinka augustowski podlaskie MESTA FUSION Piecki Zwycięstwa 33 59 Piecki mrągowski warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Rapaty 16 Gietrzwałd olsztyński warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Rogóż Rogóż 28 51 Lidzbark Warmiński lidzbarski warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Sokółka Białostocka 98 19 Sokółka sokólski podlaskie MESTA FUSION Sorkwity Olsztyńska 16B 16 Sorkwity mrągowski warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Trękusek 53 Purda olsztyński warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Węgrzynowo 57 Płoniawy-Bramura makowski mazowieckie MESTA FUSION Wielbark Kopernika 31 57 Wielbark szczycieński warmińsko-mazurskie MESTA FUSION Załuzie 60 Różan makowski mazowieckie MESTA FUSION Zambrów Mazowiecka 51 66 Zambrów zambrowski podlaskie MESTA FUSION Zambrów ul. Ostrowska 27 DG Zambrów zambrowski podlaskie MESTA FUSION Żubryn 8 Szypliszki suwalski podlaskie MESTA FUSION Człopa 22 Człopa wałecki zachodniopomorskie MESTA FUSION Dębno 23 Dębno myśliborski zachodniopomorskie MESTA FUSION Jabłonowo 10 Mirosławiec wałecki zachodniopomorskie MESTA FUSION Kargowa 32 Nowe Miasteczko nowosolski lubuskie MESTA FUSION Karlino 6 Karlino białogardzki zachodniopomorskie MESTA FUSION Krzeszyce Skwierzyńska 23 22 Krzeszyce sulęciński lubuskie MESTA FUSION Owczary 31 Górzyca słubicki lubuskie MESTA FUSION Przydargiń 11 Bobolice koszaliński zachodniopomorskie MESTA FUSION Sławno 6 Sławno sławieński zachodniopomorskie MESTA FUSION Słubice 31 Słubice słubicki lubuskie MESTA FUSION Świebodzin 92 Świebodzin świebodziński lubuskie MESTA FUSION Torzym Wojska Polskiego 67 92 Torzym sulęciński lubuskie MESTA FUSION Torzym 92 Torzym sulęciński lubuskie MESTA FUSION Warszkowo 6 Sławno sławieński zachodniopomorskie MESTA FUSION Goleniowy Wyzwolenia/ul. Kochanowskiego 78 Szczekociny zawierciański śląskie MESTA FUSION Lubliniec 11 Lubliniec lubliniecki śląskie MESTA FUSION Mokre Kolonia 38 Głubczyce głubczycki opolskie MESTA FUSION Skorogoszcz z DW 458 94 Lewin Brzeski brzeski opolskie MESTA FUSION Sosnówka 46 Niemodlin opolski opolskie MESTA FUSION Strzelce Opolskie Opolska 94 Strzelce Opolskie strzelecki opolskie MESTA FUSION Tarnowskie Góry Zagórska 90 11 Tarnowskie Góry tarnogórski śląskie MESTA FUSION Walidrogi Opolska 94 Tarnów Opolski opolski opolskie MESTA FUSION Zawiercie-Żerkowice Jurajska 100b 78 Zawiercie zawierciański śląskie MESTA FUSION Brodowo 11 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie MESTA FUSION Brzeźno 92 Kostrzyn poznański wielkopolskie MESTA FUSION Bytyń 92 Kaźmierz szamotulski wielkopolskie MESTA FUSION Golina ul.Wolności 92 Golina koniński wielkopolskie MESTA FUSION Granowo 32 Granowo grodziski wielkopolskie MESTA FUSION Jeziorki 10 Kaczory pilski wielkopolskie MESTA FUSION Kłodawa 92 Kłodawa kolski wielkopolskie MESTA FUSION Kopanica 32 Siedlec wolsztyński wielkopolskie MESTA FUSION Kosztowo 10 Wyrzysk pilski wielkopolskie MESTA FUSION Lasocice 12 Święciechowa leszczyński wielkopolskie MESTA FUSION Miedzichowo 92 Miedzichowo nowotomyski wielkopolskie MESTA FUSION Niedźwiedź 11 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie MESTA FUSION Nowe Miasto nad Wartą 11 Nowe Miasto nad Wartą średzki wielkopolskie MESTA FUSION Ostrów Wielkopolski Krotoszyńska 87 36 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie MESTA FUSION Piła ul.Kossaka 10 Piła pilski wielkopolskie MESTA FUSION Podrzewie 92 Duszniki szamotulski wielkopolskie MESTA FUSION Radomicko 2 309 Lipno leszczyński wielkopolskie MESTA FUSION Rostarzewo 32 Rakoniewice grodziski wielkopolskie MESTA FUSION Ruda 10 Wyrzysk pilski wielkopolskie MESTA FUSION Russów 25 Żelazków kaliski wielkopolskie MESTA FUSION Szczury 11 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie MESTA FUSION Anusin 12 Siedliszcze chełmski lubelskie MESTA FUSION Białka Brzeska 95 19 Radzyń Podlaski radzyński lubelskie MESTA FUSION Fajsławice 47 17 Fajsławice krasnostawski lubelskie MESTA FUSION Firlej 19 Firlej lubartowski lubelskie MESTA FUSION Kobylany 2 Terespol bialski lubelskie MESTA FUSION Krynice 17 Krynice tomaszowski lubelskie MESTA FUSION Łabuńki Pierwsze 17 Łabunie zamojski lubelskie MESTA FUSION Łaszczówka-Kolonia 17 Tomaszów Lubelski tomaszowski lubelskie MESTA FUSION Łopiennik Górny 17 Łopiennik Górny krasnostawski lubelskie MESTA FUSION Pełczyn 12 Trawniki świdnicki lubelskie MESTA FUSION Siemiatycze ul.11go Listopada 34 19 Siemiatycze siemiatycki podlaskie MESTA FUSION Stara Dąbia dawna DK17 Ryki rycki lubelskie MESTA FUSION Stary Zamość 17 Stary Zamość zamojski lubelskie MESTA FUSION Sterdyń 63 Sterdyń sokołowski mazowieckie MESTA FUSION Stołpie 12 Chełm chełmski lubelskie MESTA FUSION Wólka Czarnińska 50 Stanisławów miński mazowieckie MESTA FUSION Wólka Dobryńska 2 Zalesie bialski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Wilkowo 92 Świebodzin świebodziński lubuskie LIFOR MULTARADAR CD Czechowice-Dziedzice przy skrzyż. z ul. Ligocką 1 Czechowice-Dziedzice bielski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Częstochowa ul. Wojska Polskiego 91 Częstochowa Częstochowa śląskie LIFOR MULTARADAR CD Orzesze ul.Klonowa z DK-81 81 Orzesze mikołowski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Marki ul. Piłsudskiego 46 8 Marki wołomiński mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Jeleniec 91 Papowo Biskupie chełmiński kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Ełk Grajewska 9C 65 Ełk ełcki warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Suchowola Białostocka 8 Suchowola sokólski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Domaradz 6 Damnica słupski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Ruska Wieś 16 Ełk ełcki warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Pniewo 31 Gryfino gryfiński zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Radziszewo 31 Gryfino gryfiński zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Poczesna pawilon z antykami 91 Poczesna częstochowski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Przasnysz ul. Makowska 150 57 Przasnysz przasnyski mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Skępe 10 Skępe lipnowski kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Baldram 55 Kwidzyn kwidzyński pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Kozy Krakowska z ul.Przecznia 52 Kozy bielski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Ponin Kościańska 3 309 Kościan kościański wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Grodziec Częstochowska 46 Ozimek opolski opolskie LIFOR MULTARADAR CD Horbów 2 Zalesie bialski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Tarnowskie Góry Zagórska 90 11 Tarnowskie Góry tarnowski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Kraków ul. Andersa 32B 79 Kraków Kraków małopolskie LIFOR MULTARADAR CD Proniewicze Proniewicze 58 19 Bielsk Podlaski bielski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Nowy Sącz ul. Piłsudskiego 23 75 Nowy Sącz sądecki małopolskie LIFOR MULTARADAR CD Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 26a DP Warszawa Warszawa mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Dywity Olsztyńska 40A 51 Dywity olsztyński warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Myszyniec 53 Myszyniec ostrołęcki mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Modliborzyce 19 Modliborzyce janowski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Nowa Wieś 16 Iława iławski warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Łąg 22 Czersk chojnicki pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Pradła Wyzwolenia 78 Kroczyce zawierciański śląskie LIFOR MULTARADAR CD Plecka Dąbrowa 92 Bedlno kutnowski łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Samborowo ul. Ostródzka 34 16 Ostróda ostródzki warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Suwałki Pułaskiego 81 662 Suwałki Suwałki podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Łomnica Oleska 11 Olesno oleski opolskie LIFOR MULTARADAR CD Kostrzyn 92 Kostrzyn poznański wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Łódź al. Włókniarzy/Lewa 91 Łódź Łódź łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Zgłobice 30 94 Tarnów tarnowski małopolskie LIFOR MULTARADAR CD Lutol Suchy 92 Trzciel międzyrzecki lubuskie LIFOR MULTARADAR CD Ojrzeń 50 Ojrzeń ciechanowski mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Zawiercie z ul. Jurajska 78 Zawiercie zawierciański śląskie LIFOR MULTARADAR CD Suchowola ul. Augustowska 64 8 Suchowola sokólski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Trzemeszno 15 Trzemeszno gnieźnieński wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Swarzędz 92 Swarzędz poznański wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Piaski 12 Piaski gostyński wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Kłobuczyno 20 Kościerzyna kościerski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Kaliska 20 Kościerzyna kościerski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Chorzele ul. Grunwaldzka 3b 57 Chorzele przasnyski mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Nekla 92 Nekla wrzesiński wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Strzebielino 6 Łęczyce wejherowski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Kostrzyn 92 Kostrzyn poznański wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Żukowo 20 Żukowo kartuski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Chełmno Łunawska 91 Chełmno chełmiński kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Trzeciewnica Powstańców Wielkopolskich 10 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Rogoźniczka 2 Międzyrzec Podlaski bialski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Sztabin Augustowska 8 Sztabin augustowski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Kębłowo 6 Luzino wejherowski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Gościcino 6 Wejherowo wjherowski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Siewierz z ul. Targową 91 Siewierz będziński śląskie LIFOR MULTARADAR CD Bartoszyce Warszawska 26 51 Bartoszyce bartoszycki warmińsko-mazurskie LIFOR MULTARADAR CD Żabikowo 11 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Ryki dawna DK 17 Ryki rycki lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Sarnów 86 Psary będziński śląskie LIFOR MULTARADAR CD Koszalin ul. Gnieźnieńska 53 11 Koszalin Koszalin zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Łódź ul. Pabianicka 190 14 Łódź Łódź łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Łucka Kolonia 19 Lubartów lubartowski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Węglew ul. Węglew-Kolonia 92 Golina koniński wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Bukowa 73 Brzostek dębicki podkarpackie LIFOR MULTARADAR CD Zamysłowo Wrocławska 62 309 Stęszew poznański wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Koło Michała Rawity-Witanowskiego 92 Koło kolski wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Miszewo 20 Żukowo kartuski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Grabówno 10 Miasteczko Krajeńskie pilski wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Rychnowy 71 22 Człuchów człuchowski pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Jastków Al. Warszawska 3 DP Jastków lubelski lubelskie LIFOR MULTARADAR CD Koszalin ul. Gdańska. róg Rolnej 21 6 Koszalin Koszalin zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Żarnowo Drugie 16 Augustów augustowski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Grabowiec 66 66 Bielsk Podlaski bielski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Witaszyce Al. Wolności 11 Jarocin jarociński wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Żarnów ul. Piotrkowska 74 Żarnów opoczyński łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Dobrołęka 61 Olszewo-Borki ostrołęcki mazowieckie LIFOR MULTARADAR CD Góralice 26 Trzcińsko-Zdrój gryfiński zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Zduny 16 92 Zduny łowicki łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Suchowola ul. Świętokrzyska 22 8 Suchowola sokólski podlaskie LIFOR MULTARADAR CD Paniówki 44 Gierałtowice gliwicki śląskie LIFOR MULTARADAR CD Kietlin 42 Radomsko radomszczański łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Sulejów 12 Sulejów piotrkowski łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Rakoniewice 32 Rakoniewice grodziski wielkopolskie LIFOR MULTARADAR CD Częstochowa ul. Przejazdowa 86 46 Częstochowa częstochowski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Koszalin Krakusa i Wandy 11 Koszalin Koszalin zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Kwieciszewo 15 Mogilno mogileński kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Koziegłowy 91 Koziegłowy myszkowski śląskie LIFOR MULTARADAR CD Toruń Lubicka 37 80 Toruń Toruń kujawsko-pomorskie LIFOR MULTARADAR CD Szczecin Ku Słońcu 67/ Piękna 10 Szczecin Szczecin zachodniopomorskie LIFOR MULTARADAR CD Słomków Mokry 12 Wróblew sieradzki łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Wola Zaradzyńska 71 Ksawerów pabianicki łódzkie LIFOR MULTARADAR CD Bolesław 3 94 Bolesław olkuski małopolskie LIFOR MULTARADAR CD Klimontów ul. Słoneczna 37 9 Klimontów sandomierski świętokrzyskie LIFOR MULTARADAR CD Nietulisko Duże 18 9 Kunów ostrowiecki świętokrzyskie LIFOR MULTARADAR CD Krzyszkowice 25 7 Myślenice myślenicki małopolskie LIFOR MULTARADAR CD Rudzienko 50 Kołbiel otwocki mazowieckie