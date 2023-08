Nowy sposób na mandaty z fotoradarów. Lepiej tak nie rób

Zmotoryzowani łapią się najróżniejszych sposobów, by uniknąć płacenia mandatów wystawionych na podstawie zdjęć z fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości. Na popularności zyskuje np. - zainspirowana zamieszaniem na wschodniej granicy - metoda "na Białorusina". Polega ona na zgłaszaniu jako prowadzącego pojazd obywatela z Białorusi, co - w teorii - wiązać ma ręce chociażby wystawiającej mandaty GITD. To jawne proszenie się o kłopoty. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna, a samo GITD dysponuje sprawdzonymi sposobami na weryfikację tego rodzaju oświadczeń.

Zdjęcie Sposób "na Białorusina" to zły pomsył, by uniknąć mandatu z fotoradaru. Można narobić sobie poważnych problemów / Bartosz Krupa / East News