Uwaga na perfidne działanie oszustów. Można tak wrobić każdego kierowcę

Do absurdalnego zdarzenia doszło ostatnio w Lwówku Śląskim (dolnośląskie). Kobieta, która pojechała swoim Peugeotem na zakupy do jednego z lokalnych marketów zauważyła, że na parkingu przed sklepem stoi taki sam Peugeot z identycznymi numerami rejestracyjnymi. To nie pierwszy przypadek tego typu. Ofiarą perfidnego oszustwa na "tablice kolekcjonerskie" może paść każdy kierowca.

Zdjęcie Perfidne oszustwo na "tablice kolekcjonerskie" staje się coraz popularniejsze. Można tak wrobić każdego kierowcę / INTERIA.PL/Policja.pl