Zapadła decyzja. Można budować kolejny odcinek drogi ekspresowej S7

Wojewoda wydał decyzję ZRID. Powstanie ok. 13-kilometrowy odcinek S7

Zgodnie z wydaną przez wojewodę mazowieckiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ruszyć mogą prace na ok. 13-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Siedlin - Załuski.

Nowa trasa położona zostanie w miejscu dwujezdniowej drogi krajowej nr 7. Odcinek drogi ekspresowej również będzie miał dwie jezdnie, ale w odróżnieniu od obecnej drogi, na każdej z nich znajdować się będą trzy pasy ruchu.

W ramach prowadzonych prac powstaną również dwa węzły drogowe (Poczernin i Przyborowice). Oprócz tego zbudowane zostaną także drogi równoległe, które będą służyć mieszkańcom okolicznych terenów. Nie zabraknie także ekranów akustycznych czy barier energochłonnych.

Zdjęcie W ramach inwestycji powstanie liczący ok. 13 kilometrów odcinek drogi ekspresowej S7. / GDDKiA /

Budowa ma zakończyć się wiosną 2025 roku. Jest jedno "ale"

Wykonawcą odcinka S7 jest firma Aldesa Construcciones Polska. Wartość prowadzonej inwestycji wynosi ok. 692,5 mln złotych. Prace mają planowo zakończyć się wiosną 2025 roku, ale firma złożyła roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że termin można przesunąć, jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie prowadzenia prac nastąpiły niezależne od niego okoliczności, które uniemożliwiły realizację zadań.

Kolejny krok do połączenia Gdańska z Warszawą

Od końca roku kierowcy mają do dyspozycji już 275 km drogi ekspresowej S7 prowadzącej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W przyszłości jednak trasą mamy dojechać do Warszawy, a nawet dalej. Cała droga S7 ma połączyć Pomorze z Małopolską.

W okolicach stolicy prowadzone są prace również na innych fragmentach "ekspresówki". We wrześniu minionego roku ruszyła budowa odcinka Modlin - Czosnów. Ppace ruszyły również na odcinku Załuski - Modlin, po uzyskaniu pod koniec grudnia 2022 decyzji ZRID.

Dodatkowo wkrótce rozpoczną się prace nad nowym przebiegiem drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Tu również wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na budowę.

Ponadto prowadzone są prace przygotowawcze na fragmencie S7 stanowiącym wlot do Warszawy i węzła na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8. Realizację tej trasy podzielono na odcinki Czosnów - Kiełpin (na razie składane są oferty na realizację) oraz Kiełpin - Warszawa (przygotowywana jest dokumentacja na ogłoszenie przetargu).

***