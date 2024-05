Przyda się, gdy jedziemy w gości. Sprytne narzędzie Google Maps

Spis treści: 01 Nowe funkcje Google Maps. Aplikacja wciąż się rozwija

02 Jak działa funkcja "Udostępniaj postępy"?

03 "Udostępniaj postępy" to przydatne narzędzie Aplikacja Google Maps cały czas się zmienia. Jakiś czas temu pojawiła się opcja wyboru układu napędowego naszego samochodu i na tej podstawie algorytm wybiera optymalną trasę. Znacznie mniejszą zmianą, za to mocniej rzucającą się w oczy, była modyfikacja kolorystyki - mapy otrzymały mniej jaskrawe, bardziej pastelowe barwy.

Nowe funkcje Google Maps. Aplikacja wciąż się rozwija

Inne funkcje od pewnego czasu dostępne w Google Maps obejmują informowanie o ograniczeniach prędkości oraz utrudnieniach i zagrożeniach. Kierowcy z pewnością docenią ostrzeżenia o policyjnych kontrolach, przecież nikt nie lubi płacić mandatów.

Ale w Google Maps jest znacznie więcej funkcji, często z ich istnienia kierowcy nawet nie zdają sobie sprawy. Należeć do nich może funkcjonalność o dość enigmatycznie brzmiącej nazwie "Udostępniaj postępy".

Nowe funkcje Google Maps. Przydadzą się w czasie majówki

Funkcję tę odnajdziemy, tylko wtedy, gdy mapa jest w trybie nawigowania. Wówczas należy wysunąć do góry dolny pasek (tam gdzie mamy podany czas i odległość do celu). Otrzymamy wówczas dostęp do głównego menu, w który możemy m.in. zgłosić np. wypadek czy kontrolę prędkości (to pierwsza pozycja na górze). Natomiast druga pozycja to wspomniana "Udostępniaj postępy". Po jej wybraniu system wygeneruje linka, który możemy udostępnić dowolnej osobie, za pomocą maila, czy też dowolnego komunikatora.

Zdjęcie Gdzie znajdziemy funkcję "Udostępniaj postępy"? / INTERIA.PL

Po kliknięciu w link uruchomi się mapa, która umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym przebiegu podróży. Korzystająca z linka osoba będzie znała odległość od celu oraz szacowany czas przyjazdu, a przede wszystkim będzie mogła na mapie obserwować na bieżąco gdzie znajduje się osoba udostępniająca link.

"Udostępniaj postępy" to przydatne narzędzie

Kiedy przydaje się funkcja "udostępniaj postępy"? Zwykle w dłuższych trasach, gdy jedziemy do kogoś w gości i nie chcemy zaskoczyć gospodarza niespodziewanym przyjazdem. Dzięki wspomnianej funkcjonalności będzie on w czasie rzeczywistym widział przebieg naszej podróży, wobec czego obejdzie się bez kłopotliwych telefonów z pytaniami o podróż i godzinę przyjazdu.