W skrócie Znaki B-33 i B-43 dotyczą ograniczeń prędkości, lecz różnią się zasadami obowiązywania.

B-33 przestaje obowiązywać na najbliższym skrzyżowaniu lub po odwołaniu innym znakiem, natomiast B-43 - dopiero po znaku B-44.

Brak znajomości tych zasad prowadzi do mandatów i możliwej utraty prawa jazdy, szczególnie w strefach ograniczonej prędkości.

Znak ograniczenie prędkości B-33. Zasady

Znak B-33, czyli okrągła tablica z czerwoną obwódką i wskazaną wartością dopuszczalnej prędkości, obowiązuje od miejsca jego ustawienia aż do momentu jego odwołania. Może ono nastąpić na dwa sposoby - poprzez ustawienie znaku B-34, który znosi wcześniejsze ograniczenie, albo poprzez dojazd do najbliższego skrzyżowania.

Warto jednak pamiętać, że nie każde przecięcie drogi jest skrzyżowaniem w rozumieniu przepisów. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, skrzyżowanie to połączenie dróg lub jezdni w jednym poziomie, z wyłączeniem połączeń z drogami gruntowymi, drogami wewnętrznymi czy wjazdami na posesje. Oznacza to, że minięcie zjazdu na parking, stację paliw lub drogę gruntową nie powoduje automatycznego odwołania ograniczenia - znak B-33 nadal obowiązuje.

Dokąd obowiązuje znak B-43?

Zupełnie inaczej działają strefy ograniczonej prędkości, oznaczone znakiem B-43. Są one wprowadzane najczęściej w centrach miast, na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach o podwyższonym ruchu pieszych, gdzie bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie. Znak B-43 ma formę prostokątnej białej tablicy z podaną wartością prędkości i informuje, że od tego momentu kierowca wjeżdża na obszar, na którym obowiązuje jednolity limit prędkości.

Kluczową różnicą w stosunku do znaku B-33 jest fakt, że ograniczenie w strefie obowiązuje na całym jej obszarze - niezależnie od liczby skrzyżowań. Dotyczy ono nie tylko drogi, po której porusza się kierowca, ale również wszystkich dróg poprzecznych znajdujących się w granicach strefy. Ograniczenie to może zostać zniesione wyłącznie przez znak B-44, który jednoznacznie informuje o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości.

Istotną cechą stref z limitem 30 km/h lub niższym jest także brak obowiązku oznaczania progów zwalniających dodatkowymi znakami ostrzegawczymi. Kierowca wjeżdżający do takiej strefy powinien zakładać możliwość występowania elementów spowalniających ruch, nawet jeśli nie są one wcześniej zapowiedziane. Dodatkowo na terenie stref ograniczonej prędkości najczęściej spotyka się skrzyżowania równorzędne, co oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności i stosowania zasady prawej ręki.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w strefie?

Nieznajomość tych zasad bywa kosztowna. Przekroczenie prędkości w strefie ograniczonej prędkości jest traktowane tak samo jak poza nią, jednak ze względu na charakter tych obszarów - bliskość pieszych, zabudowy i infrastruktury osiedlowej - kontrole są tam częstsze, a tolerancja dla naruszeń znacznie mniejsza. W przypadku znacznego przekroczenia prędkości kierowca może narazić się nie tylko na wysoki mandat i punkty karne, lecz także na administracyjne zatrzymanie prawa jazdy.

