Widzisz taki manewr radiowozu? To ważny znak dla kierowcy

Co oznacza radiowóz jadący slalomem po autostradzie?

Jazda slalomem to zdecydowanie nietypowe zachowanie na drodze, ale co w sytuacji, gdy w ten sposób zaczyna jechać radiowóz na sygnale? Blokując do tego całą szerokość jezdni i stopniowo zwalniając?

Tego rodzaju zachowanie policjantów to dość powszechnie stosowany manewr na zachodnich autostradach, którego celem jest kontrolowane spowolnienie ruchu. W ten sposób funkcjonariusze sygnalizują kierowcom, że przed nimi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia lub występuje zagrożenie na drodze. Jak dokładnie wygląda ta procedura, najlepiej oddaje poniższy materiał wideo:

Kiedy policja jeździ zygzakiem po autostradzie?

Samych przyczyn wprowadzenia takiego spowolnienia może być wiele. Może to być chociażby unieruchomiony pojazd stojący w niebezpiecznym miejscu, rozsypane na jezdni elementy zagrażające innym kierowcom, a także tworzący się korek, który wymaga umożliwienia szybszego dojazdu służbom ratunkowym. W niektórych sytuacjach policja może całkowicie zatrzymać ruch na autostradzie, aby usunąć z drogi niebezpieczne przeszkody lub zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jak zachować się, gdy policja wyhamowuje ruch na autostradzie?

Na niemieckich portalach poświęconych przepisom ruchu drogowego bez trudu można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania w sytuacji opisanej powyżej. Gdy zauważymy przed sobą radiowóz poruszający się zygzakiem, powinniśmy:

Zachować szczególną ostrożność - manewr ten oznacza, że przed nami występuje potencjalne zagrożenie.

Nie wyprzedzać radiowozu - to jasny sygnał, że należy pozostać za pojazdem policyjnym.

Zmniejszyć prędkość - dostosować ją do tempa jazdy radiowozu i przygotować się na ewentualne zatrzymanie.

Uważnie obserwować dalsze polecenia policji - w razie potrzeby funkcjonariusze mogą całkowicie zatrzymać ruch lub skierować pojazdy na pobocze.

