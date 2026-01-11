Sąd zdecydował ws. włączania lewego kierunkowskazu na rondzie

Spis treści: Czy trzeba włączać kierunkowskaz na rondzie? Kiedy włączać kierunkowskaz na rondzie? Czy można włączać lewy kierunkowskaz na rondzie? Wyroki sądów w sprawie używania lewego kierunkowskazu na rondzie

Czy trzeba włączać kierunkowskaz na rondzie?

To najbardziej podstawowe zagadnienie możemy rozwiązać bardzo prosto i szybko - na rondach należy używać kierunkowskazów. Wynika to wprost z art. 22, ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Przepis ten ma wymiar ogólny i stosuje się go w każdej sytuacji. Nie ma też od niego wyjątków. Obowiązuje więc również na rondach.

Kiedy włączać kierunkowskaz na rondzie?

Kierunkowskaz na rondzie należy włączać zawsze, a robimy to w momencie opuszczania ronda. Ze skrzyżowania o ruchu okrężnym zjeżdżamy zawsze w prawą stronę i w myśl przepisów wykonujemy wtedy zmianę kierunku jazdy. Należy pamiętać, aby zrobić to w odpowiednim momencie, czyli przed interesującym nas zjazdem, tuż po minięciu zjazdu poprzedniego.

Czasami zdarza się, że kierujący chcący opuścić rondo pierwszym zjazdem, włączają kierunkowskaz już podczas wjeżdżania na skrzyżowanie lub tuż przed wjechaniem. Trudno to krytykować, ponieważ zjeżdżamy z ronda niemal natychmiast po wjechaniu na nie - niełatwo jest więc w inny sposób spełnić obowiązek sygnalizowania swoich zamiarów z wyprzedzeniem. Nie ma natomiast sensu włączanie kierunkowskazu już w trakcie dojeżdżania do ronda.

Kierunkowskazu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym używamy także w sytuacji, gdy zmieniamy pas ruchu. Dotyczy to oczywiście rond, na których są przynajmniej dwa pasy. Włączamy wtedy kierunkowskaz tak samo, jak podczas poruszania się po zwykłej drodze wielopasmowej.

Czy można włączać lewy kierunkowskaz na rondzie?

A co w takim razie z lewym kierunkowskazem? Wielu kierowców, a także instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów uważa, że gdy skręcamy na rondzie w lewo, należy włączyć lewy kierunkowskaz - zgodnie z wymogiem informowania zawczasu innych uczestników ruchu drogowego o naszych zamiarach. Jest jednak pewien problem.

Otóż na rondzie nie da się "pojechać w lewo" - zawsze opuszczamy je skręcając w prawo. Na rondzie nie funkcjonują także pojęcia "lewo", "prawo" czy "prosto". Ronda mogą mieć trzy zjazdy, albo mogą mieć ich pięć - w jaki sposób określić, który jest "prosty", a który "lewy"? Mówienie zatem, że włączamy lewy kierunkowskaz, ponieważ jedziemy na rondzie "w lewo" jest niezrozumieniem tego, jak rondo jest zbudowane. Zachowujemy się na nim dokładnie tak, jak gdybyśmy jechali prosto i mijali kolejne drogi z naszej prawej strony, czyli pokonujemy je bez kierunkowskazu, który włączamy (prawy) dopiero przed skręceniem w interesujący nas zjazd.

Wyroki sądów w sprawie używania lewego kierunkowskazu na rondzie

Niestety ponieważ tej prostej zasady nie rozumieją nawet niektórzy egzaminatorzy na prawo jazdy, wielokrotnie egzaminowani zaskarżali decyzje o niezaliczeniu egzaminu z uwagi na niewłączenie lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajmował się kilka lat temu sprawą egzaminatorki, która nie zaliczyła egzaminu kandydatowi na kierowcę, ponieważ ten przed wjechaniem na rondo lewym pasem nie włączył lewego kierunkowskazu. W wyroku czytamy:

Sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem wskazywałoby, iż kierujący pojazdem zamierza zmienić kierunek jazdy "w lewo" czyli poruszać się po nim kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co oczywiście naruszałoby zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce.

W podobnym tonie uzasadnił swój wyrok w identycznej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie:

Rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować.

Takich wyroków było więcej, a w jednym przypadku pewna egzaminatorka odwoływała się od kolejnych orzeczeń, aż sprawą musiał zająć się Sąd Najwyższy. On również uznał, że z ronda można zjechać wyłącznie skręcając w prawo, więc używanie lewego kierunkowskazu jest błędem.

