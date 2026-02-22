Spis treści: Jechała po łuku nie dotykając gazu Egzamin oblany, ruszyły procedury sądowe Czy podczas ruszania trzeba dodać "gazu"? Co to znaczy "płynne" ruszanie? Sąd ostatecznie zdecydował. Podczas ruszania trzeba dodać "gazu"

Do kwestionowanego egzaminu doszło w grudniu 2024 roku. Egzaminowana nie zaliczyła jednego z zadań na placu manewrowym, jak przyczynę egzaminator podał popełnienie dwóch błędów w zadaniu nr 2 - "Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu", czyli podczas manewru potocznie zwanego "jazdą po łuku". Egzaminator w notatce służbowej stwierdził, iż zdająca wykonując to zadanie odstawiła prawą nogę na podłogę samochodu w okolicy siedzenia kierowcy, a lewą zwolniła sprzęgło. W ten sposób przejechała cały łuk do przodu i do tyłu.

Jechała po łuku nie dotykając gazu

Innymi słowy - ruszając kobieta nie dodała w ogóle gazu, jedynie puszczając sprzęgło na tyle wolno, że silnik nie zgasł. To nie spodobało się egzaminatorowi, który nakazał manewr powtórzyć, z wykorzystaniem pedału gazu. Jednak, wg egzaminatora, w drugiej próbie zdająca zachowała się dokładnie tak samo, jak w pierwszej. W notatce egzaminator wskazał, że zdająca w rozmowie potwierdziła, że trzymała prawą nogę na podłodze, a techniki tej nauczył ją instruktor. Zaznaczył, że analizując obraz monitoringu wewnętrznego można jednoznacznie stwierdzić, że wskazówka obrotomierza nigdy nie przekroczyła 1000 obr./min.

W obu przejazdach silnik nie zgasł, a kierująca zmieściła się w łuku. Mimo tego egzaminator uznał, że zadanie nie zostało zaliczone prawidłowo i zakończył egzamin.

Egzamin oblany, ruszyły procedury sądowe

Na taką decyzję zdająca złożyła skargę do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który uznał, że skoro silnik nie zgasł, a samochód prawidłowo przejechał łuk, to decyzja egzaminatora była błędna, wobec czego egzamin został unieważniony. Egzaminator zaskarżył decyzję marszałka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które jednak w październiku ubiegłego roku decyzję marszałka utrzymało w mocy.

Egzaminator jednak nie odpuścił i skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach.

Czy podczas ruszania trzeba dodać "gazu"?

W swoim wyroku SKO wskazało, że obroty silnika w obu próbach wzrosły, co widać na obrotomierzu, a przepisy nie określają, czy powinny one wynosić powyżej 1000 obr/min, wobec czego odrzucił skargę egzaminatora. Ten jednak w skardze skierowanej do WSA wskazał, że należy odróżnić pracę silnika na "wolnych obrotach" (ustawionych fabrycznie przez producenta) od obrotów zwiększonych, wynikających z działania kierującego.

Podkreślił, że zdająca nie podjęła żadnego działania zmierzającego do zwiększenia obrotów silnika. Innymi słowy - zwiększenie obrotów zostało zainicjowane przez komputer sterujący silnikiem na skutek puszczania sprzęgła, a nie przez kierującą, która nie dodała gazu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przychylił się do skargi egzaminatora.

Zdaniem sądu z przepisów prawa dotyczących przeprowadzenia egzaminu wynika, że prawidłowe wykonanie zadania "Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu ", skutkujące jego pozytywną oceną, wymaga m.in. harmonijnego wykonania dwóch czynności - łagodnego puszczenia sprzęgła oraz zwiększenia obrotów silnika w odpowiednim momencie.

Co to znaczy "płynne" ruszanie?

Sąd uznał, że "kryterium płynności odnosi się nie tylko do wizualnej oceny zachowania pojazdu, ale również do technicznego sposobu operowania elementami sterowania pojazdem - pedałem sprzęgła i pedałem przyspieszenia. Sąd podzielił wyrażony w skardze egzaminatora pogląd, że celem zadania było sprawdzenie, czy osoba egzaminowana potrafi wprowadzić pojazd w ruch w sposób technicznie poprawny i zgodny z zasadami obsługi układu napędowego, w tym opanowała umiejętność operowania elementami sterowania pojazdu. W praktyce oznacza to konieczność prawidłowego zsynchronizowania pracy pedału sprzęgła i pedału przyspieszenia."

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że "istotą oceny wykonania zadania jest weryfikacja posiadanego zasobu umiejętności kierowania pojazdem egzaminowanego w ruchu drogowym, który z natury rzeczy jest dynamiczny i odbywa się z udziałem innych uczestników. Z tej perspektywy płynne ruszanie z miejsca należy uznać za element podstawowy i konieczny do prawidłowego, bezpiecznego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem. Rację ma również skarżący podając, że przy wykonywaniu omawianego zadania do zwiększenia obrotów silnika winno dojść na skutek działania kierującego. Tylko w taki sposób można ocenić umiejętność technicznego sposobu operowania elementami sterowania pojazdu".

Ostatecznie WSA przyjął, że wskazanych wyżej wymogów egzaminowana nie spełniła, albowiem w trakcie wykonywania zadania, zarówno w pierwszej jak i drugiej próbie - przy ruszaniu z miejsca, nie użyła pedału przyspieszenia, a wyłącznie pedału sprzęgła, co zostało potwierdzone nagraniami z wnętrza samochodu.

Sąd ostatecznie zdecydował. Podczas ruszania trzeba dodać "gazu"

Sąd zauważył również, że sama egzaminowana na pytanie "gdzie pani ma prawą nogę jak pani rusza z miejsca" potwierdziła, że prawa noga była umieszczona na podłodze. Egzaminowana przyznała też, że instruktor nauczył ją operować samym sprzęgłem.

Wobec tego WSA w Kielcach uchylił zaskarżoną decyzję marszałka województwa, przyznał rację egzaminatorowi i nakazał SKO zwrócić mu koszty postępowania sądowego (697 zł).

