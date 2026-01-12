W skrócie Parkowanie pod domem sąsiada na drodze publicznej jest legalne, jeśli nie narusza przepisów o ruchu drogowym.

Kluczowe jest pozostawienie przynajmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni na chodniku.

Na terenie prywatnym lub wspólnotowym zasady parkowania ustala właściciel lub regulamin.

Parkowanie pod domem sąsiada a droga publiczna

Podstawową kwestią jest status terenu. Jeżeli samochód stoi na drodze publicznej, właściciel posesji nie ma wyłącznego prawa do miejsca przed swoim ogrodzeniem. Nawet jeśli auto zaparkowane jest dokładnie pod domem, samo w sobie nie stanowi to naruszenia przepisów.

Parkowanie na drodze publicznej jest legalne, o ile odbywa się zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Kierowca musi respektować znaki drogowe, zachować wymagane odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych i przystanków oraz nie blokować wjazdu na posesję. Sam fakt, że pojazd stoi przed cudzym domem, nie ma znaczenia prawnego.

Zasada 1,5 metra kluczowa

Najwięcej sporów dotyczy parkowania na chodniku. W tym przypadku obowiązuje jeden jasny warunek: po zaparkowaniu pojazdu pieszym musi pozostać co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. To minimalna szerokość zapewniająca bezpieczne i swobodne poruszanie się.

Jeżeli samochód spełnia ten wymóg, parkowanie jest zgodne z przepisami. Jeżeli nie, kierowca naraża się na mandat oraz możliwość odholowania pojazdu. Zgoda właściciela posesji nie ma tu znaczenia. Przepis chroni pieszych, a nie interesy sąsiedzkie. W praktyce wiele aut zaparkowanych "na styk" łamie prawo właśnie z powodu niespełnienia zasady 1,5 metra.

Wjazd na posesję i znaki drogowe

Niezależnie od szerokości chodnika, bezwzględnie zabronione jest blokowanie wjazdu na posesję. Nawet krótkotrwałe zatrzymanie przed bramą może zostać uznane za wykroczenie.

Decydujące znaczenie mają również znaki drogowe. Jeżeli w danym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju, parkowanie jest nielegalne bez względu na szerokość chodnika. Warto pamiętać, że prywatne tabliczki z napisem zakaz parkowania nie mają mocy prawnej, jeśli stoją przy drodze publicznej.

Teren prywatny i wspólnotowy - inne zasady

Inaczej wygląda sytuacja na terenie prywatnym lub należącym do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. Tam o zasadach parkowania decyduje właściciel gruntu lub obowiązujący regulamin. Pozostawienie auta bez zgody może skutkować wezwaniem do usunięcia pojazdu, a w skrajnych przypadkach także odholowaniem.

Właściciel terenu może legalnie zabezpieczyć go przed parkowaniem, stosując słupki, łańcuchy lub szlabany. Niedozwolone są natomiast działania polegające na niszczeniu pojazdu, zakładaniu blokad na koła czy groźbach, takie zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

