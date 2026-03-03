Ciągniki rolnicze pojadą szybciej. Nowy limit 40 km/h już obowiązuje
Od 3 marca 2026 r. ciągniki rolnicze mogą poruszać się z prędkością do 40 km/h. To o 10 km/h więcej niż dotychczas. Zmiana ma usprawnić ruch na drogach lokalnych, ale budzi też pytania o bezpieczeństwo.
Nowelizacja przepisów obejmuje tysiące pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Choć różnica wynosi "tylko" 10 km/h, w praktyce może zmienić dynamikę ruchu na wąskich drogach jednojezdniowych.
Nowy limit prędkości dla ciągników rolniczych - 40 km/h
Nowe przepisy podnoszą maksymalną dopuszczalną prędkość ciągnika rolniczego z 30 km/h do 40 km/h.
Oznacza to, że pojazd rolniczy poruszający się drogą z limitem 90 km/h nadal nie może przekroczyć 40 km/h, ale zyskuje dodatkowe 10 km/h względem wcześniejszych regulacji.
Zmiana obowiązuje od 3 marca 2026 r.
Dlaczego podniesiono limit dla traktorów?
Dotychczasowy limit 30 km/h był krytykowany jako niedostosowany do możliwości nowoczesnych maszyn rolniczych.
Podwyższenie prędkości ma:
- skrócić czas przejazdu między polami i gospodarstwami,
- poprawić płynność ruchu,
- dostosować przepisy do parametrów technicznych współczesnych pojazdów.
Czy ciągnik jadący 40 km/h to większe zagrożenie?
Różnica 10 km/h nie zmienia faktu, że ciągnik pozostaje pojazdem wolnobieżnym w porównaniu z ruchem samochodów osobowych.
Na drogach jednojezdniowych bez pobocza wyższa prędkość może jednak wpływać na sposób wyprzedzania, wydłużyć manewr i zmienić ocenę odległości przez kierowców. Szczególnie na wąskich trasach lokalnych każda różnica prędkości ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu wyprzedzania.
Kluczowe pozostaje zachowanie szczególnej ostrożności i właściwa ocena sytuacji na drodze.
40 km/h dla traktorów - czy zmieni się bezpieczeństwo na drodze?
Kierowcy muszą pamiętać, że ciągnik poruszający się 40 km/h nadal będzie znacząco wolniejszy od ruchu ogólnego. Nowe przepisy nie zmieniają zasad wyprzedzania ani obowiązku zachowania bezpiecznej odległości.
Zmiana jest ewolucyjna, nie rewolucyjna - ale na drogach lokalnych może być odczuwalna.