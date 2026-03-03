Nowelizacja przepisów obejmuje tysiące pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Choć różnica wynosi "tylko" 10 km/h, w praktyce może zmienić dynamikę ruchu na wąskich drogach jednojezdniowych.

Nowy limit prędkości dla ciągników rolniczych - 40 km/h

Nowe przepisy podnoszą maksymalną dopuszczalną prędkość ciągnika rolniczego z 30 km/h do 40 km/h.

Oznacza to, że pojazd rolniczy poruszający się drogą z limitem 90 km/h nadal nie może przekroczyć 40 km/h, ale zyskuje dodatkowe 10 km/h względem wcześniejszych regulacji.

Zmiana obowiązuje od 3 marca 2026 r.

Dlaczego podniesiono limit dla traktorów?

Dotychczasowy limit 30 km/h był krytykowany jako niedostosowany do możliwości nowoczesnych maszyn rolniczych.

Podwyższenie prędkości ma:

skrócić czas przejazdu między polami i gospodarstwami,

poprawić płynność ruchu,

dostosować przepisy do parametrów technicznych współczesnych pojazdów.

Czy ciągnik jadący 40 km/h to większe zagrożenie?

Różnica 10 km/h nie zmienia faktu, że ciągnik pozostaje pojazdem wolnobieżnym w porównaniu z ruchem samochodów osobowych.

Na drogach jednojezdniowych bez pobocza wyższa prędkość może jednak wpływać na sposób wyprzedzania, wydłużyć manewr i zmienić ocenę odległości przez kierowców. Szczególnie na wąskich trasach lokalnych każda różnica prędkości ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu wyprzedzania.

Kluczowe pozostaje zachowanie szczególnej ostrożności i właściwa ocena sytuacji na drodze.

40 km/h dla traktorów - czy zmieni się bezpieczeństwo na drodze?

Kierowcy muszą pamiętać, że ciągnik poruszający się 40 km/h nadal będzie znacząco wolniejszy od ruchu ogólnego. Nowe przepisy nie zmieniają zasad wyprzedzania ani obowiązku zachowania bezpiecznej odległości.

Zmiana jest ewolucyjna, nie rewolucyjna - ale na drogach lokalnych może być odczuwalna.

