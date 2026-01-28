Trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym. Ten zapis może cię kosztować więcej, niż myślisz
W dowodzie rejestracyjnym jest kilka pól, w których mogą pojawić się trzy kreski. W dwóch mogą jednak oznaczać bardzo konkretne ograniczenie, które wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy właściciel auta chce zamontować hak, podpiąć przyczepę albo sprzedać samochód. I wtedy zaczynają się schody.
Nie chodzi przy tym o rzadkie modele czy egzotyczne konfiguracje. "Trzy kreski" pojawiają się w dokumentach wielu samochodów jeżdżących po polskich drogach, także tych popularnych i pozornie uniwersalnych. Warto wiedzieć, co dokładnie oznaczają, zanim zapis w dowodzie przełoży się na realne koszty.
Co oznaczają trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym w polu.1 i O.2
W polach O.1 i O.2 w dowodzie rejestracyjnym wpisywana jest dopuszczalna masa przyczepy - odpowiednio z hamulcem oraz bez hamulca. Jeżeli zamiast konkretnych wartości widnieją trzy kreski, oznacza to jedno: pojazd nie posiada homologacji producenta do holowania przyczepy.
W praktyce oznacza to formalny zakaz ciągnięcia jakiejkolwiek przyczepy, niezależnie od mocy silnika, momentu obrotowego czy subiektywnego przekonania właściciela, że "auto spokojnie by sobie poradziło".
Trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym to nie wada techniczna auta
Warto to jasno rozdzielić. Trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym nie oznaczają, że samochód jest niesprawny, wadliwy czy niebezpieczny. Auto może bez problemu poruszać się po drogach, przechodzić badania techniczne i być w pełni legalne w codziennej eksploatacji.
Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy pojawia się potrzeba montażu haka holowniczego, ciągnięcia przyczepy lub korzystania z bagażnika rowerowego montowanego na haku. W takich sytuacjach zapis w dowodzie przestaje być formalnością, a zaczyna mieć bardzo konkretne konsekwencje.
Trzy kreski w dowodzie a hak holowniczy - dlaczego to problem
Montaż haka w samochodzie, który ma trzy kreski w polach O.1 i O.2, nie jest prostą sprawą. Nawet jeśli sam hak posiada homologację, to pojazd jako całość nie został przez producenta dopuszczony do holowania.
To z kolei oznacza problemy z legalizacją takiego rozwiązania. Diagnosta może odmówić pozytywnego wyniku badania technicznego, wydział komunikacji nie dokona odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, a podczas kontroli drogowej policja może zakwestionować legalność zestawu. W skrajnym przypadku kończy się to mandatem albo zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Dlaczego urząd wpisuje trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym
Brak homologacji do holowania nie jest przypadkiem ani urzędniczym błędem. Najczęściej wynika z konkretnej konfiguracji pojazdu. Dotyczy to m.in. wybranych wersji silnikowych, określonych skrzyń biegów, napędów hybrydowych i elektrycznych lub różnic konstrukcyjnych w danym wariancie modelu - np. centralnie zamontowanego wydechu.
Z punktu widzenia producenta oznacza to brak spełnienia wymogów homologacyjnych dla zestawu z przyczepą. Z punktu widzenia kierowcy to ograniczenie, którego nie da się ominąć prostą decyzją o "założeniu haka".
Auto używane z trzema kreskami w dowodzie - na co uważać przy zakupie
Trzy kreski w dowodzie rejestracyjnym to jeden z tych detali, które często umykają przy zakupie samochodu z drugiej ręki. A później okazuje się, że nie da się zamontować haka, nie można ciągnąć nawet lekkiej przyczepy, a potencjalni kupujący kręcą nosem, bo szukają auta bardziej uniwersalnego.
Dlatego sprawdzenie pól O.1 i O.2 powinno być standardem, szczególnie jeśli samochód ma służyć do czegoś więcej niż wyłącznie dojazdy do pracy. Ten niepozorny zapis może mieć większy wpływ na użytkowanie auta, niż wielu kierowców zakłada.