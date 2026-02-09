Spis treści: Co sprawdza diagnosta podczas okresowego badania technicznego? Kiedy diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny? Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Co sprawdza diagnosta podczas okresowego badania technicznego?

Podczas wizyty w SKP diagnosta sprawdzi wszystkie kluczowe układy w pojeździe, takie jak np. nadwozie, zawieszenie, światła, hamulce i opony. Po przeprowadzeniu kontroli diagnosta wydaje decyzję, która jest zależna od tego, czy samochód nadaje się do dalszej jazdy i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środowiska.

Jeśli stan samochodu spełnia wszystkie wymogi, diagnosta podbije pieczątkę na rok. W sytuacji, gdy zostaną wykryte znaczące usterki - właściciel pojazdu musi się liczyć z koniecznością ich naprawy oraz co oczywiste - braku przedłużenia ważności badania.

Czasami jednak konsekwencje niezaliczonego badania technicznego mogą być poważniejsze.

Kiedy diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Jeśli stan samochodu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego - diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny. W teorii taka sytuacja jest możliwa, ale w praktyce jest stosowana bardzo rzadko. Zwykle diagnosta ogranicza się do nieprzedłużania ważności badania technicznego.

Jeśli jednak nasz dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, mamy poważny problem. Pojazd nie ma wtedy dopuszczenia do ruchu, więc nie możemy po prostu odjechać i umówić się u mechanika na potrzebne naprawy. W razie zatrzymania przez policję, grozi nam mandat i zakaz dalszej jazdy, a w przypadku brania udziału w zdarzeniu drogowym, możemy być oskarżeni o przyczynienie się do niego z uwagi na poruszanie się samochodem niedopuszczonym do ruchu. Pozostaje transportowanie auta na lawecie, a to oznacza kolejne problemy i koszty.

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Jeszcze nie tak dawno temu diagnosta zatrzymywał fizyczny dowód rejestracyjny, a następnie odsyłał go do starosty. Wobec tego gdy kierowca ponownie zjawiał się na badaniu technicznym i tym razem jego pojazd je zaliczał, nie zostawał mu zwrócony dowód rejestracyjny. Otrzymywał jedynie zaświadczenie o pozytywnym przejściu przeglądu, a następnie musiał udać się do urzędu i poprosić o zwrot dokumentu.

Od 1 czerwca 2024 roku przepisy te uległy jednak zmianie i diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny jedynie elektronicznie. Tak więc po zaliczeniu przeglądu dokument zostaje zwrócony również elektronicznie. To spore ułatwienie dla kierujących i ograniczenie biurokracji.

Przy okazji zniknął też zapis o zatrzymywaniu zniszczonego lub nieczytelnego dowodu rejestracyjnego. To dlatego, że obecnie służby takie jak policja i tak sprawdzają wszystkie informacje w CEPiK-u, a kierowcy nie muszą wozić ze sobą żadnych dokumentów.

"Wydarzenia": Wypadek na przejeździe kolejowym. Ekspert punktuje zachowanie policjantów Polsat News