Spis treści: Rabat na paliwo dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Taniej za ON i Pb, a także produkty gastronomiczne Kto może posiadać Kartę Dużej Rodziny? Jak wyrobić KDR? Karta Dużej Rodziny także dla seniorów. Dzięki zmianom z 2019 r. zatankują taniej

Sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziła do gwałtownych podwyżek cen paliw na świecie. W trakcie minionego tygodnia średnia ogólnopolska cena litra oleju napędowego wzrosła o 1,19 zł - z 6,40 do 7,59 zł. Benzyna E10 podrożała o 0,49 zł do 6,48 zł za litr, a cena autogazu zwiększyła się przeciętnie o 0,24 zł do 3,09 zł. Zmotoryzowani szukają oszczędności na różne sposoby - jedni diametralnie zmienili swój styl jazdy, inni porzucają samochody i korzystają z komunikacji zbiorowej.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny powinni wiedzieć, że pozwala ona na skorzystanie nie tylko z ulg przy zakupie biletów kolejowych czy wejściówek do instytucji kulturalnych, ale także z rabatów obejmujących ceny paliwa.

Rabat na paliwo dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Taniej za ON i Pb, a także produkty gastronomiczne

Większość stacji paliw w Polsce respektuje Kartę Dużej Rodziny, a rabaty nie ograniczają się wyłącznie do niższej ceny paliwa. Obniżki dotyczą również zakupu płynów eksploatacyjnych, a także produktów z oferty gastronomicznej. Ostateczne zasady oraz wysokość rabatów mogą się jednak różnić w zależności od sieci stacji paliw.

Circle K

8 gr rabatu na litr paliw bazowych (benzyna Miles 95, olej napędowy Miles Diesel, LPG SupraGas),

nawet 15 gr zniżki na litr paliw premium, takich jak MilesPLUS 95, 98 czy MilesPLUS Diesel i diesel arktyczny,

25 proc. taniej na usługi myjni (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon),

20 proc. rabatu na wybrane produkty gastronomiczne: kawę, herbatę, gorącą czekoladę, ciastka oraz dania z oferty hot food.

Circle K Express

5 gr mniej za litr paliwa podstawowego (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas),

10 gr rabatu na litr w przypadku paliw premium (MilesPLUS 95, Miles 98).

Shell

8 gr taniej za każdy litr paliwa Shell FuelSave Diesel oraz Shell FuelSave 95,

3 gr zniżki na litr autogazu Shell AutoGas,

dodatkowo 20 proc. obniżki na wybrane artykuły spożywcze dostępne na stacjach.

Orlen

8 gr mniej za litr standardowego paliwa (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG),

10 gr rabatu na litr paliw premium z serii VERVA (98 oraz ON),

20 proc. taniej na ofertę Stop Cafe i usługi myjni samochodowej.

Karta Dużej Rodziny honorowana jest w miejscach, takich jak sklepy spożywcze, stacje benzynowe, salony fryzjerskie, czy też restauracje Marek BAZAK/East News 123RF/PICSEL

Kto może posiadać Kartę Dużej Rodziny? Jak wyrobić KDR?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy wychowują lub wychowywali co najmniej troje dzieci. Za rodzica w rozumieniu przepisów uznaje się również rodzica zastępczego oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny mają także dzieci:

do ukończenia 18. roku życia,

do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole lub na uczelni,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub zrobić to przez internet za pośrednictwem rządowej platformy Emp@tia. Sam dokument wydawany jest bezpłatnie. Opłata pojawia się jedynie w dwóch przypadkach - gdy potrzebny jest duplikat karty (15 zł) albo gdy wnioskujemy o jej tradycyjną, plastikową wersję (10 zł). Warto też pamiętać, że posiadacze aktywnej Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z jej elektronicznej wersji dostępnej w aplikacji mObywatel.

W skrócie Ceny paliw wzrosły po ataku USA i Izraela na Iran, a kierowcy szukają sposobów na oszczędności.

Karta Dużej Rodziny umożliwia otrzymanie rabatów na paliwo oraz produkty gastronomiczne na wybranych stacjach paliw.

Od 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać także seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny także dla seniorów. Dzięki zmianom z 2019 r. zatankują taniej

Od początku 2019 r. program Karty Dużej Rodziny został rozszerzony także na osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci - nawet jeśli dziś są one już dorosłe i prowadzą własne życie. W praktyce oznacza to, że z przywilejów mogą korzystać również seniorzy. Poza standardowymi benefitami, takimi jak zniżki na bilety czy usługi, osoby starsze posiadające KDR mogą liczyć także na rabaty na stacjach paliw.

