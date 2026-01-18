Kierowcy widzą to w radiu, ale rzadko używają. PTY i AF pomagają w trasie

Do czego służy przycisk PTY w radiu samochodowym?

Przycisk PTY, skrót od "program type", czyli rodzaj programu, znajdziemy w wielu radioodtwarzaczach pojazdów wyprodukowanych na początku XXI wieku. Niektórzy kierowcą wolą go nie ruszać, bo boją się, że może on namieszać na liście zapisanych stacji. Tymczasem przycisk PTY pozwala skorzystać z funkcji, która jest niezwykle przydatna podczas jazdy z dala od domu, gdzie poszczególne radiostacje nadają na innych częstotliwościach.

Przycisk PTY pozwala wybrać stacje radiowe o określonej tematyce lub rodzaju muzyki - mogą to być na przykład programy dla dzieci, rockowe, popowe czy te z muzyką klasyczną. W podróży mogą się też przydać stacje, które nadają komunikaty drogowe o sytuacji w danej okolicy. Niestety nie wszystkie radiostacje nadają sygnał poprzez RDS (Radio Data System) za pomocą fal UKF, dlatego istnieje ryzyko, że wciskając przycisk PTY stacje o poszukiwanym profilu nie wyświetlą się. W tej sytuacji radioodbiornik może bez skutku próbować wyszukiwać stacje o zadanej tematyce, a w efekcie w głośnikach pozostanie cicho. Aby wyłączyć funkcję PTY zwykle wystarczy po prostu raz jeszcze wcisnąć przycisk z tym skrótem.

Przycisk PTY znajdziesz głównie w kilkunastoletnich samochodach. W autach z systemem multimedialnym wyszukiwanie stacji jest uproszczone. 123RF/PICSEL

Na czym polega funkcja AF w radiu?

AF to skrót od "alternative frequencies", czyli alternatywnych częstotliwości. Aby skorzystać z tej funkcji, należy mieć radio, które pracuje, dzięki systemowi RDS. Przycisk AF przyda się tym kierowcom, którzy mają swoje ulubione stacje i chcą ich słuchać także z dala od domu. Dzięki funkcji AF radio będzie wyszukiwać najlepsze częstotliwości i automatycznie przełączać się, gdy znajdzie mocniejszy sygnał. Funkcja AF działa oczywiście w przypadku stacji o ogólnokrajowym zasięgu, a nie lokalnych rozgłośni.

