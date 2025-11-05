Spis treści: Światła dzienne podczas deszczu to za mało Wyłącz czujnik w czasie deszczu, unikniesz mandatu Ile wynosi mandat z jazdę na światłach dziennych w deszczu?

Światła dzienne podczas deszczu to za mało

Jednym z często spotykanych przykładów tego, jak kierowcy za bardzo ufają elektronice, jest problem jazdy na niewłaściwych światłach. Zamieszanie wprowadziło obowiązkowe wyposażenie samochodów w światła do jazdy dziennej, których przeznaczenia wielu kierowców nie rozumie. Tymczasem reguluje to prosty zapis z Kodeksu drogowego:

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Oznacza to, że ze świateł do jazdy dziennej można korzystać tylko przy dobrej pogodzie. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub mgły, konieczne jest włączenie świateł mijania.

Wyłącz czujnik w czasie deszczu, unikniesz mandatu

Dlaczego nie wszyscy kierowcy stosują się do tych wymogów? Czasami wynika to z nieznajomości przepisów, nieuwagi, albo z nieznajomości własnego samochodu. Konkretnie chodzi o sposób działania czujnika zmierzchu, który jest często spotykany również w starszych autach. Kierowcy z niego korzystający przyzwyczajeni są, że to auto samo przełącza się na światła mijania, jeśli zachodzi taka potrzeba. Niestety zwykle czujnik reaguje tylko na ilość światła - aktywować go może więc najwyżej duże zachmurzenie.

Samochody ze światłami w trybie do jazdy dziennej są mniej widoczne dla innych uczestników ruchu. Szczególnie tych jadących z tyłu, ponieważ w tym trybie tylne lampy pozycyjne są wyłączone. Dlatego w takich warunkach trzeba jak najszybciej wyłączyć automatyczne oświetlenie, a następnie ręcznie włączyć światła mijania. Wszystko po to, żeby pojazd był dobrze widoczny zarówno z przodu jak i z tyłu.

Ile wynosi mandat z jazdę na światłach dziennych w deszczu?

Taryfikator mandatów nie przewiduje taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nieprawidłowo korzystają z oświetlenia. Jazda bez wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia grozi mandatem w wysokości 200 złotych oraz 2 punkty karne.

