Wciskam jeden przycisk. Auto lepiej przyspiesza i czasem mniej pali

W skrócie Tryb Sport powoduje szybszą reakcję auta na gaz oraz krótszy czas przyspieszania, co może chwilowo obniżyć zużycie paliwa w określonych sytuacjach.

Włączenie trybu Sport długoterminowo podnosi zużycie paliwa, dlatego zaleca się wracać do trybu Normal lub Eco po krótkim rozpędzeniu.

Tryb Sport zmienia reakcję na gaz, sposób działania skrzyni biegów, a czasami wpływa na układ kierowniczy, zawieszenie i dźwięk wydechu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tryb Eco został zaprojektowany po to, żeby ograniczać zużycie paliwa. Po jego włączeniu komputer spowalnia reakcję na gaz, każe skrzyni jak najszybciej wrzucać wyższe biegi i trzyma silnik na możliwie niskich obrotach. Problem pojawia się wtedy, gdy auto ma szybko nabrać prędkości - na przykład przy włączaniu się do ruchu na drodze szybkiego ruchu, wyprzedzaniu albo podjeździe pod strome wzniesienie. W trybie Eco przyspieszanie trwa dłużej, a wielu kierowców instynktownie wciska gaz mocniej, żeby zrekompensować ospałą reakcję samochodu.

W trybie Sport samochód reaguje szybciej na lekki ruch prawej stopy, a przyspieszenie trwa krócej. Jeśli kierowca nie przesadza z gazem, tylko wykorzysta ten tryb wyłącznie po to, żeby sprawnie osiągnąć potrzebną prędkość, zużycie paliwa w tym jednym momencie może się okazać niższe niż przy długim rozpędzaniu w trybie Eco.

Jak działa tryb Sport w samochodzie?

W większości aut tryb Sport zmienia kilka rzeczy jednocześnie. Najbardziej odczuwalna jest reakcja na gaz - silnik szybciej i bardziej zdecydowanie reaguje. W autach z automatyczną skrzynią biegów skrzynia później zmienia przełożenia i dłużej utrzymuje wyższe obroty. W niektórych modelach wzrasta też dostępna moc i moment obrotowy, a jednocześnie wyłączane są rozwiązania oszczędzające paliwo, takie jak system start-stop czy ograniczenie wydajności klimatyzacji.

W części samochodów tryb Sport zmienia także charakter układu kierowniczego i zawieszenia - kierownica pracuje z większym oporem, zawieszenie staje się sztywniejsze (w przypadku aut z amortyzatorami o zmiennej sile tłumienia), a auto chętniej reaguje na skręt. Czasem zmienia się też dźwięk wydechu, a jeśli układ wydechowy sam w sobie nie brzmi wystarczająco "sportowo", samochód potrafi wygenerować odpowiedni dźwięk przez głośniki.

Kiedy tryb Sport ma sens, a kiedy tylko podnosi spalanie?

Największy sens tryb Sport ma w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji - przy włączaniu się do ruchu, wyprzedzaniu albo podjeździe pod górę. W takich momentach auto szybciej osiągnie zadaną prędkość, a kierowca nie musi wciskać gazu tak głęboko jak w trybie Eco.

Jeśli ktoś zostawia tryb Sport włączony na dłużej, wówczas spalanie rośnie i to zwykle bardzo wyraźnie.

Cały sekret polega na tym, że tryb Sport nie oszczędza paliwa sam z siebie, a jedynie może się przydać do krótkiego, sprawnego rozpędzenia auta. Po chwili lepiej wrócić do trybu Normal lub Eco, które okazują się najlepsze podczas normalnej, codziennej jazdy. W dodatku ich włączenie "złagodzi" reakcje samochodu, a kierowcy będzie się jechało po prostu płynniej i przyjemniej.

