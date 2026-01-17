Spis treści: Przetarg, bez którego budowa nie ruszy Środowisko zadecydowało o przebiegu trasy Co dzieje się z pozostałymi fragmentami S11?

Przetarg, bez którego budowa nie ruszy

Pod koniec 2025 r. ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej i badań geologicznych dla pierwszego śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o fragment o długości 28,8 km, biegnący od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego.

Dokumentacja, analizy ruchu, badania gruntu i ocena kosztów mają odpowiedzieć na jedno pytanie: jak zbudować trasę możliwie najsprawniej i z jak najmniejszym wpływem na otoczenie. Oferty będą oceniane nie tylko pod kątem ceny (60 proc.), lecz także doświadczenia zespołów projektowych i geologicznych (40 proc.). Termin składania ofert wyznaczono wstępnie na połowę lutego 2026 r.

Środowisko zadecydowało o przebiegu trasy

Największą barierą dla S11 nie była technika, lecz procedury środowiskowe. Podczas analiz rozważano cztery warianty przebiegu drogi. Ostatecznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie dopuścił do realizacji wariantu wcześniej rekomendowanego, wskazując inny, mniej konfliktowy środowiskowo.

Inwestor zgodził się na zmianę, bo jej brak oznaczałby wieloletnie zablokowanie całego projektu. Obecnie postępowanie administracyjne jest na końcowym etapie, a decyzja środowiskowa dla pierwszego odcinka powinna zostać wydana w I kwartale 2026 r. To moment graniczny dla dalszego harmonogramu.

Co dzieje się z pozostałymi fragmentami S11?

Śląska część S11 będzie miała ponad 64 km długości i została podzielona na trzy odcinki. Drugi fragment, liczący 31 km i prowadzący do węzła Radzionków, ma już decyzję środowiskową wydaną w czerwcu 2025 r. Choć złożono od niej odwołania, rozpoczęto prace przygotowawcze, w tym analizy związane z dawną działalnością górniczą.

Najkrótszy, ale kluczowy odcinek od Radzionkowa do węzła Piekary Śląskie połączy S11 z autostradą A1. Dla niego trwają prace koncepcyjne nad nowym układem węzła, który musi obsłużyć zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Przetarg na realizację tego fragmentu planowany jest jeszcze w 2026 r.

"Wydarzenia": "Inżynieryjne arcydzieło". Obwodnica Węgierskiej Górki oddana do użytku Polsat News