W skrócie Od 1 lutego 2026 roku opłaty za przejazd drogami płatnymi dla ciężarówek i autobusów wzrosną nawet o 40-42 proc.

Rozszerzona zostanie sieć dróg objętych systemem e-TOLL o kolejne 645 km.

Podwyżki mają na celu zwiększenie przychodów KFD i zbliżenie stawek do średnich europejskich, co wpłynie na koszty przewozów i ceny towarów.

Opłaty drogowe 2026. Stawki wzrosną nawet o 40 proc.

Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że od 1 lutego przyszłego roku opłaty za przejazdy drogami płatnymi dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t oraz autobusów wzrosną o 40-42 proc. Ostateczna wysokość podwyżki będzie zależała od klasy emisji spalin oraz masy pojazdu.

Podwyżki nie dotyczą samochodów osobowych. Opłaty obowiązują wyłącznie pojazdy ciężarowe, busy powyżej 3,5 t i autobusy. Rząd uzasadnia zmiany koniecznością zwiększenia wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. Według oceny skutków regulacji przychody z systemu e-TOLL mają wzrosnąć z ok. 3,9 mld zł w tym roku do ok. 6,6 mld zł w 2026 r., czyli o ponad 2,7 mld zł.

Drogi płatne 2026. Sieć powiększy się o kolejne 645 km

Projekt przewiduje również rozszerzenie sieci dróg objętych opłatą elektroniczną. Obecnie system e-TOLL obejmuje ok. 5225 km dróg krajowych. Od lutego opłatą będzie objętych łącznie ok. 5869 km, czyli o ok. 645 km więcej.

Nowe odcinki, które trafią do systemu, to m.in.: autostrada A2 na fragmencie Kałuszyn-Siedlce, droga S1 na odcinkach Podwarpie-Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec-Węgierska Górka, wybrane fragmenty tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61, odcinki dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Podwyżki opłat drogowych 2026

W uzasadnieniu projektu wskazano dwa główne powody zmian - podniesienie wpływów do KFD, co ma zapewnić środki na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury oraz urealnienie stawek do średnich europejskich, co według rządu ma zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego i przynieść korzyści ekologiczne.

Wyższe stawki najbardziej odczują firmy transportowe, dla których system e-TOLL stanowi codzienny koszt operacyjny. Wzrost cen przejazdów może przełożyć się na koszty usług transportowych i finalne ceny przewozu towarów.

