W skrócie Podpisano umowę na rozbudowę DK45 i budowę nowego mostu na Odrze w Krapkowicach po powodzi, przeznaczając na inwestycję ponad 181 mln zł.

Projekt obejmuje odcinek 1,2 km, rozbiórkę i budowę nowych mostów na Osobłodze i Kanale Młynówka, przebudowę skrzyżowań oraz powstanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej.

Budowa nowej przeprawy przez Odrę oraz dwa ronda mają ruszyć po uzyskaniu decyzji ZRID, a całość zakończyć się w ciągu 40 miesięcy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rozbudowa DK45 po powodzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Duna Polska na rozbudowę drogi krajowej nr 45 w Krapkowicach oraz budowę nowego mostu na Odrze. Wartość kontraktu wynosi 181 653 650,87 zł. Celem inwestycji jest przywrócenie ciągłości trasy, która została przerwana w wyniku powodzi.

Zakres prac obejmuje odcinek o długości 1,2 km od ronda z drogą wojewódzką nr 409 do skrzyżowania z DW416 w kierunku Żywocic. Oprócz odbudowy jezdni zaplanowano rozbiórkę i budowę dwóch mostów na rzece Osobłodze oraz Kanale Młynówka. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ul. Kozielską, a na całej długości odcinka powstaną nowe chodniki, pobocza oraz system odwodnienia.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane?

Wykonawca ma 17 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po jej wydaniu możliwe będzie rozpoczęcie robót w terenie.

Start prac budowlanych planowany jest na 2027 r. Roboty mają potrwać dwa pełne sezony budowlane, a całkowity czas realizacji zadania wynosi 40 miesięcy. Harmonogram uwzględnia skalę przedsięwzięcia oraz konieczność prowadzenia prac przy zachowaniu przejezdności okolicznych tras.

Nowy most na Odrze - kluczowy element DK45

Jednym z najważniejszych elementów całej inwestycji będzie budowa nowej przeprawy przez Odrę. Za realizację mostu odpowiada gmina Krapkowice. Obiekt będzie miał około 600 m długości i 14 m szerokości. Wraz z mostem powstaną dojazdy oraz dwa ronda na połączeniach z DK45 i DW416 oraz z DW423.

Projekt przewiduje również budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej. Budowa mostu jest współfinansowana z rządowego programu Mosty dla Regionów, który wspiera samorządy w realizacji kosztownych inwestycji inżynieryjnych.

Porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Krapkowice zakłada przeprowadzenie jednego, wspólnego postępowania przetargowego dla rozbudowy DK45 i budowy mostu. Takie rozwiązanie ma znaczenie techniczne i organizacyjne. Pozwoli na lepsze dopasowanie rozwiązań projektowych, m.in. w rejonie skrzyżowania DK45 z DW416, oraz na spójne zaprojektowanie docelowego układu drogowego.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL