Oto najlepsze samochody. Niemcy zmietli konkurencję!

Amerykański oddział firmy analitycznej J.D. Power przygotował 22. już raport dotyczący atrakcyjności poszczególnych producentów pojazdów w oczach lokalnych nabywców. Które marki znalazły się na szczycie prestiżowego zestawienia?

Zdjęcie Porsche Macan GTS /INTERIA.PL

Ranking tworzony jest w oparciu o opinie nabywców zebrane w 90 dni od zakupu samochodu. Po trzech miesiącach eksploatacji emocje związane z nowym autem schodzą na dalszy plan, a kierowcy są w stanie obiektywnie ocenić nie tylko wygląd czy poziom wyposażenia, ale też jakość montażu i działanie poszczególnych układów.

Co ciekawe, zachwyt nad nowymi pojazdami jest wśród amerykańskich nabywców większy, niż kiedykolwiek. W stosunku do ubiegłorocznego rankingu średnia ocena pojazdu (w skali od 1 do 1000) wzrosła o 10 punktów. Jakie marki wywołują u amerykańskich nabywców szybsze bicie serca?

Absolutnym "mistrzem pożądania" okrzyknąć można Porsche. Z wynikiem 884 punktów niemiecki producent zwyciężył w zestawieniu już 13. raz z rzędu! Sporym zaskoczeniem może być jednak drugi stopień podium. Sklasyfikowano na nim wciąż raczkującą na światowych rynkach markę Genesis, czyli producenta pojazdów segmentu premium należącego do Hyundaia. To ogromny sukces Koreańczyków, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że pierwszy Hyundai Genesis pojawił się na amerykańskim rynku dopiero w 2008 roku, a sama marka Genesis utworzona została zaledwie w roku 2015!



Podium - z wynikiem 855 punktów - zamyka kolejny producent segmentu premium - BMW. Bawarczykom depczą po piętach koledzy z Ingolstadt. 4. miejsce zestawienia zajęło Audi, które uzyskało wynik 854 punktów. 5. pozycja przypadła w udziale ostatniemu z producentów niemieckiej "wielkiej trójki." Ze średnią oceną 851 punktów uplasował się na niej Mercedes.

Amerykanie zwracają uwagę, że przepaść, jaka do tej pory dzieliła pojazdy segmentu premium od aut popularnych z każdym rokiem coraz wyraźniej się zaciera. Średnia ocena tych ostatnich wzrosła od ostatniego badania zaledwie o 1 punkt (do 845 punktów). W przypadku aut popularnych średni wynik poprawił się aż o 10 punktów (804 punkty). W efekcie różnica dzieląca przeciętnego przedstawiciela obu segmentów stopniała do 41 punktów. Oznacza to, że jakość nowych samochodów przeznaczonych dla szerokiej grupy nabywców systematycznie się poprawia.

Niemieccy producenci królują również pod względem ilości sklasyfikowanych modeli (co jest pochodną ich dużej popularności wśród klientów). W zestawieniu znalazło się aż sześć modeli koncernu Volkswagena (Audi A3, Audi A4, Audi A7, Porsche 911, Porsche Cayenne, Porsche Macan) i cztery należące do grupy BMW (BMW 2, BMW X1, Mini Clubman i Mini Cooper). Nieźle poradziły sobie też koncerny Ford (Ford F-150, Ford Super Duty, Lincoln Continental) i General Motors (Cadillac Escalade, Chevrolet Bolt, Chevrolet Tahoe).

Nie sposób też przeoczyć świetnych wyników osiąganych przez koreańskich producentów. Według Amerykanów, prócz modeli niemieckich (BMW serii 2, Mini Coopera, Porsche 911 i Macana) oraz amerykańskiego (Chrysler Pacifica) na szczególne wyróżnienie w kategorii szeroko pojętej jakości zasłużyły: Kia Cadenza, Kia Niro i Kia Soul, Mini Cooper.

