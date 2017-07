W tym roku Toyota będzie największym producentem?

Toyota, która utrzymywała się na pozycji lidera światowej sprzedaży od 2008 roku, w ubiegłym roku nieznacznie ustąpiła miejsca Volkswagenowi. Japońska firma dostarczyła wówczas klientom 10,213 mln samochodów, o 99 tys. mniej od niemieckiego producenta.

Zdjęcie Toyota znów staje się numerem 1 /Getty Images

Wszystko wskazuje jednak na to, że Japończycy wkrótce powrócą na szczyt prestiżowego zestawienia największych producentów aut na świecie...

Zdaniem amerykańskiego Forbesa od stycznia do początku maja Japończycy - wliczając w to wszystkie motoryzacyjne marki koncernu (m.in. Daihatsu i Lexus) - wyprodukowali aż 4 375 682 samochody. Oznacza to wynik o 5,6 proc. lepszy niż przed rokiem. Dla porównania wynik niemieckiego koncernu po pierwszym kwartale 2017 to 4 234 900 pojazdów.

Japończycy mają też inne powody do radości. W 2016 roku Toyota była liderem sprzedaży w 49 krajach. Jak podaje brytyjski portal regtransfers.co.uk Toyota sprzedała w 2016 roku najwięcej samochodów na rynkach w: Azji, Australii, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Volkswagen znalazł najwięcej nabywców w... zaledwie 14 krajach.



Większość z nich to kraje europejskie, takie jak: Szwajcaria, Belgia, Holandia, Szwecja, Niemcy, Chorwacja czy Białoruś. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Ford, który jest najpopularniejszy w 8 krajach, m.in. w USA, Kanadzie i Nowej Zelandii. Renault i Skoda dominują w 6 krajach, a Dacia i Fiat na 5 lokalnych rynkach.