Do policyjnego radiowozu wtargnęła kotka

Jak informuje policja w Jaworznie przy ul. Sportowej do jednego z radiowozów wtargnęła kotka i usiłowała przeszkodzić policjantowi w obsłudze kolizji..

Zwierzak nie miał obroży, ale jest bardzo towarzyski i łasi się do ludzi. Kotka trafiła pod opiekę policjantki, prywatnie miłośniczki kotów, u której nakarmiona i zadowolona oczekuje na swojego właściciela. Policja poprosiła o udostępnianie tej informacji, co z przyjemnością czynimy.

Właściciela kota powinien skontaktować się z dyżurnym policji w Jaworznie pod numerem tel.: 47 852 52 55.