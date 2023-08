Przez błąd auto wzbiło się w powietrze. Trauma zostanie na całe życie

Spis treści: 01 Wypadek pod S8. Auto wzbiło się w powietrze

02 Brak kierunkowskazu i scena jak z Hollywood

03 Cudem uniknął kalectwa. Trauma zostanie z nim na zawsze

Wypadek pod S8. Auto wzbiło się w powietrze

Do bardzo podobnych zdarzeń wielokrotnie dochodziło już zza Wielką Woda, ale w Polsce to pewnie jeden z niewielu udokumentowanych przypadków. Nagranie z wypadku, do którego doszło w podwarszawskiej miejscowości Mory na ul. Poznańskiej pod wiaduktem trasy S8, mrozi krew w żyłach.

Brak kierunkowskazu i scena jak z Hollywood

Groźnie wyglądający wypadek, a zaczęło się od niewinnego błędu. Kierujący autem marki Toyota niespodziewanie i bez użycia kierunkowskazu, zjechał ze środkowego pasa na skrajnie lewy. W tym samym czasie zza niego nadjechał czarny Fiat. Samochody zderzyły się kołami, w wyniku czego włoski sedan wzbił się w powietrze. Kierujący Tipo miał naprawdę sporo szczęścia.

Wideo youtube

W dniu 24.07.2023 doszło do wypadku 2-ch samochodów na ul. Poznańskiej pod wiaduktem trasy S8 miejscowość Mory. Pojazd zmieniając pas z prawego na lewy nie użył kierunkowskazu. Pojazd za nim pędzący marki Fiat nie hamował i wykonał lot na przednim zderzaku unikając na centymetry filaru wiaduktu. czytamy w opisie filmu

Cudem uniknął kalectwa. Trauma zostanie z nim na zawsze

Reklama

Kierowca, który wykonał lot obok betonowych filarów, nie zapomni tego zdarzenia do końca życia, a Toyota C-HR zawsze będzie mu się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym. Wypadek w Morach będzie również ważną lekcją - z relacji świadków, którzy udostępnili nagranie w sieci, wynika, że rozpędzony Fiat nie hamował, kiedy japoński crossover wjeżdżał mu przed maskę.