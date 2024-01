Spis treści: 01 Stellantis stawia na wodór. Wkrótce ofensywa modelowa

Stellantis stawia na wodór. Wkrótce ofensywa modelowa

Pod koniec ubiegłego roku koncern Stellantis oficjalnie nakreślił nową strategię dla nadchodzącej ofensywy w zakresie pojazdów użytkowych. Przedsiębiorstwo postawiło na odnowienie całej gamy samochodów dostawczych, wykorzystując przy tym innowacyjne technologie w zakresie układu napędowego, bezpieczeństwa i systemów łączności.

Dziś już wiadomo, że pierwszym istotnym ruchem firmy w tym względzie będzie rozszerzenie możliwości produkcji pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Koncern poinformował, że jest gotowy do rozpoczęcia seryjnej produkcji nowego dużego samochodu dostawczego zasilanego drugą generacją tego rozwiązania.

Produkcja modeli z napędem wodorowym ruszy w Gliwicach

Nowość, która wkrótce uzupełni istniejącą już gamę modeli, będzie powstawać m.in. w fabryce w Hordain we Francji oraz rodzimych Gliwicach. O tym, że fabryka samochodów w Gliwicach będzie przystosowywana do produkcji pojazdów z napędem wodorowym było wiadomo już od ubiegłego roku. Także wtedy Stellantis poinformował, że zakład uruchomi trzeci zmianę i zwiększy zatrudnienie o blisko 1000 osób. Nieoficjalnie mówiło się, że zmiany te są powiązane z dostosowaniem linii produkcyjnych do nowych wersji aut.

Samochody na wodór to ekologia i dodatkowe korzyści

Samochody dostawcze wykorzystujące napęd wodorowy bazują na technologiach znanych z pojazdów elektrycznych. Jak podkreśla jednak przedstawicielstwo Stellantis - modele takie oferują dodatkowe korzyści w postaci krótszego czasu tankowania i większej ładowności. W przypadku średniej wielkości samochodów dostawczych, system ogniw paliwowych drugiej generacji zapewnia rekordowy w segmencie zasięg dochodzący do 400 km. Przy tym czas tankowania takiego pojazdu zajmuje poniżej czterech minut. W przypadku dużych samochodów dostawczych zastosowanie technologii ogniw paliwowych pozwala uzyskać zasięg do 500 km i czas tankowania wynoszący zaledwie pięć minut.

Działania mające na celu uruchomienie produkcji w naszych zakładach najpierw średniej wielkości samochodów dostawczych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, a teraz również dużych samochodów dostawczych z wodorowymi ogniwami paliwowymi, to dowód naszego zaangażowania i wizji utrzymania wiodącej pozycji w branży w zakresie najnowocześniejszej technologii wodorowej i udostępnienie jej naszym najbardziej wymagającym klientom. Jean-Michel Billig, dyrektor ds. technologii Stellantis

W ofercie koncernu Stellantis znajduje się już osiem wersji średnich i dużych samochodów dostawczych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Wśród nich warto wymienić, chociażby Citroena e-Jumpy, Fiata E-Scudo czy Opla Movano.