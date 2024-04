Toyota po raz kolejny liderem polskiego rynku. Co piąte auto ma jej logo

Japończycy nie osiadają na laurach. Rok 2023 został zakończony ogromnym sukcesem, a po pierwszych trzech miesiącach 2024 roku marka ponownie zajmuje podium na polskim rynku. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano już 30 232 egzemplarzy aut osobowych i dostawczych japońskiej marki, co jest wynikiem o 10 proc. lepszym, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Na ten moment udział marki w rynku wynosi 19,5 proc., a to oznacza, że co piąty nowy samochód, który w ostatnim czasie wyjechał na polskie drogi, zdobi logo Toyoty. Tylko w marcu zarejestrowano 9497 aut japońskiej marki, co pozwoliło zdobyć pozycję lidera zarówno wśród klientów indywidualnych (3235 szt.) oraz flotowych (6262 szt.) Który model był najchętniej wybierany?

Zdjęcie Toyota Yaris to najchętniej wybierane auto w segmencie B. Najpopularniejszym autem w kraju pozostaje Corolla. / Jan Guss-Gasiński

Toyota dominuje w Polsce. Corolla bestsellerem

Toyota dominuje w kategorii samochodów osobowych. W pierwszych trzech miesiącach zarejestrowano w Polsce 28 301 aut, osiągając tym samym 20,4 proc. udziału w rynku, czyli o 8 proc. więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Bestsellerem na polskim rynku niezmiennie pozostaje model Corolla. Od początku roku przybyło na polskich drogach już 8051 egzemplarzy, czyli o 61 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku.

Toyota podbija inne segmenty. SUV-y liderami

Toyota prowadzi nie tylko w segmencie aut kompaktowych. Liderami swoich klas są także: reprezentująca segment A Toyota Aygo X (1010 szt., 42,1 proc. udziału) królowa segmentu B Toyota Yaris (3433 szt., 27,2 proc. udziału), oraz dominująca segment B SUV Toyota Yaris Cross (5056 szt., 26,4 proc.) i popularna w segmencie C SUV Toyota C-HR (3686 szt., 15,9 proc.).

Oto 10 najpopularniejszych aut. Połowa to Toyoty

Spośród 10 najchętniej wybieranych modeli w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku, połowę stanowiły auta marki Toyota. Pierwsze miejsce zajęła Corolla, na trzecim miejscu uplasował się Yaris Cross, czwartą lokatę zajęła Toyota C-HR, piąty był Yaris, a ósme miejsce zajął RAV4.

Oto najpopularniejsze auta w I kwartale 2024 roku:

Zdjęcie Toyota liderem polskiego rynku po trzech miesiącach 2024 roku. / Toyota