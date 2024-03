W obliczu rosnących wyzwań, takich jak globalna konkurencja, zmiany klimatyczne i szybka transformacja technologiczna, europejski przemysł motoryzacyjny szuka skutecznych rozwiązań, aby utrzymać swoją pozycję na światowym rynku.

De Meo wystosował list do mieszkańców Europy, w którym przypomina o znaczeniu przemysłu motoryzacyjnego dla gospodarki, zatrudniającego 13 milionów osób i odpowiadającego za 8% PKB kontynentu. Podkreśla zagrożenia płynące z rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony Chin, które dominują na rynku pojazdów elektrycznych i baterii. Wskazuje na konieczność transformacji branży motoryzacyjnej, która obejmuje elektromobilność, digitalizację, i ekonomię o obiegu zamkniętym, co wymaga nowych umiejętności i adaptacji pracowników. W swojej odezwie do społeczeństwa prezes Grupy Renault podpowiada konkretne rozwiązania, które mogłyby pomóc Europie uchronić się przed konkurencją z Chin i utrzymać plany dotyczące ochrony środowiska.

Reklama

Europa potrzebuje małych samochodów

Mówi m.in. o konieczności promowania małych, przystępnych cenowo samochodów. Zwraca uwagę, że w ciągu dwudziestu lat średnia cena samochodów miejskich wzrosła z 10 tys. euro do 25 tys. euro. Z kolei roczny budżet, który konsumenci przeznaczają na mobilność (benzyna, serwis, ubezpieczenie i podatek) wzrósł z 3,5 tys. euro do 10 tys. euro. W efekcie, biorąc pod uwagę, że średnia pensja wzrosła w tym samym okresie o zaledwie 37 proc., klasa średnia zaczyna rezygnować z samochodów. Jako przyczynę problemu wskazuje europejskie przepis dotyczące bezpieczeństwa, czy emisji spalin, które drastycznie wywindowały ceny. De Meo wierzy, że w Europie da się budować auta, które będą sprzedawane "po cenie o 50 proc. niższej niż modele średniej klasy". Zwraca też uwagę na rozwiązania sprzyjające zakupom, takie jak leasing społeczny, bezpłatne miejsca parkingowe czy preferencyjne ceny ładowania małych, miejskich samochodów.

Zmiany w europejskiej motoryzacji

Treść listy zawiera zalecenia, które mają na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Proponuje m.in. określenie europejskiej strategii przemysłowej, zaprzestanie ciągłego wprowadzania nowych standardów oraz współpracę z władzami lokalnymi w celu promowania mobilności elektrycznej. Prezes zaleca także działania mające na celu zapewnienie dostępu do surowców krytycznych, rozwój infrastruktury ładowania i technologii V2G, oraz promowanie małych, przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych.

W dokumencie podkreślona jest również potrzeba współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, oraz zaangażowania obywateli w zieloną transformację. De Meo apeluje o przyjęcie podejścia horyzontalnego, uwzględniającego cały łańcuch wartości i cykl życia pojazdów, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na globalnym rynku.

Przemysł motoryzacyjny musi być jak Airbus

Luca de Meo w swoim liście do Europy podnosi przykład Airbusa jako wyjątkowego modelu współpracy między krajami europejskimi, który przyniósł spektakularne sukcesy na globalnym rynku lotniczym. Podkreśla, że Airbus stanowi świetny przykład tego, co Europa jest w stanie osiągnąć, gdy koncentruje swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w ramach wspólnego przedsięwzięcia. De Meo sugeruje, że podobne podejście - zjednoczenie wysiłków oraz tworzenie partnerstw między sektorem publicznym a prywatnym - może przynieść podobne sukcesy w przemyśle motoryzacyjnym.

Wizja De Meo pokazuje, że przyszłość europejskiej motoryzacji zależy od zdolności do adaptacji, innowacji i współpracy. Według prezesa tylko zjednoczona Europa, skupiona na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach, może skutecznie sprostać wyzwaniom XXI wieku i utrzymać swoją pozycję jako lider w globalnej branży motoryzacyjnej.