Słyszeliście o marce Haval?

5 lutego w Nowym Delhi rozpoczął się największy w Indiach salon motoryzacyjny. Na imprezie nie zabrakło potentatów z Chin. W stolicy Indii zadebiutowały właśnie dwie nowe na lokalnym rynku marki: Haval i Great Wall EV.

Samochody Haval dobrze znane są na rynku rosyjskim

Obie należą do chińskiego potentata - koncernu Great Wall, a ich prezentacja jest symbolem oficjalnego wejścia Chińczyków na piąty co do wielkości motoryzacyjny rynek świata.

Haval, którego produkty od wielu lat z powodzeniem oferowane są m.in. w Rosji, zaprezentował w Indiach przekrój swojej oferty. Na stoisku zobaczyć można było m.in. modele: F7, F7x, F5 i H9. Impreza byłą też miejscem debiutu nowego pojazdu koncepcyjnego - Havala Concept H.

Great Wall EV, czyli producent pojazdów elektrycznych, zaprezentował w Nowym Dehli flagowe modele: EV R1 i EV iQ.

Chińczycy planują szeroką ekspansję na lokalny rynek. W tym celu rozbudowane ma zostać m.in. centrum badań i rozwoju w Bangalore. Obecnie Great Wall Motor prowadzi właśnie rozmowy z General Motors India dotyczące odkupienia od Amerykanów fabryki w Talegaon. Ponadto Great Wall Holdings Group zainwestuje w produkcję akumulatorów samochodowych w Indiach.

Chińczycy nie ukrywają, że wytwarzane w Indiach modele trafić mają również na rynki zagraniczne. Póki co nie jest jednak jasne, czy pojęcie to obejmuje też kraje Starego Kontynentu.