Skoda Octavia RS. Po raz pierwszy w trzech wersjach

Na salonie w Genewie Skoda zaprezentuje Octavię w wersji RS. Samochód będzie miał m.in. napęd hybrydowy.

Zdjęcie Skoda Octavia RS / Premiery Oto Skoda Octavia 2020. Uwaga! Całkiem nowa, a nie zmodernizowana!

Historia emblematu RS sięga 1974 roku, kiedy to czeski producent po raz pierwszy wykorzystał go jako skrót od "Rally Sport" w prototypowych samochodach rajdowych Skoda 180 RS i 200 RS. W 2000 roku pojawił się pierwszy usportowiony model produkcyjny - Octavia RS. Obecnie w ofercie Skody znajdują się dwa samochody z serii RS: do Octavii dołączył Kodiaq.



W listopadzie ubiegłego roku miała miejsce premiera IV generacji Octavii. Wiadomo już, że wersja RS zadebiutuje w marcu na salonie genewskim. Po raz pierwszy Octavia RS będzie dostępna aż w trzech wersjach - z silnikiem TDI o mocy 200 KM, TSI o mocy 245 KM i jako hybryda plug-in również o mocy 245 KM.



Hybrydowa Skoda Octavia RS iV będzie pierwszym usportowionym modelem produkcyjnym w portfolio marki, pod którego maską kryją się dwa silniki. W zależności od sytuacji i wybranego trybu jazdy pracują one indywidualnie lub w połączeniu, łącząc korzyści zapewniane przez silnik elektryczny i silnik spalinowy. Znajdujący się w aucie akumulator można będzie ładować przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła energii elektrycznej.



Zdjęcie Skoda Octavia RS /

Historia Octavii RS rozpoczęła się w 2000 roku, gdy Skoda wystartowała w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Świata z modelem Octavia WRC. W tym samym czasie na rynku pojawił się usportowiona Octavia RS. Samochód został wyposażony w 1,8-litrowy silnik turbo o mocy 180 KM. Do 2005 roku wyprodukowano 17 600 egzemplarzy tego modelu w wersji sedan i combi.



Drugą generację Skody Octavia RS można było zamówić z silnikiem benzynowym 2.0 TFSI o mocy 200 KM oraz po raz pierwszy z silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDI o mocy 170 KM. Łączna produkcja obydwu wersji wyniosła 100 tys. pojazdów.



Zdjęcie Skoda Kodiaq RS /



Wprowadzona na rynek w 2013 roku Octavia RS trzeciej generacji odniosła jeszcze większy sukces. W pierwszym wariancie samochód był dostępny w wersjach 2.0 TSI o mocy 220 KM i TDI o mocy 184 KM oraz po raz pierwszy z napędem na cztery koła. Kolejna wersja silnika benzynowego posiadała moc 230 KM a dla wersji RS 245 - 245 KM. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii wersje RS osiągnęły ponad 20 proc. udziału w sprzedaży Octavii. Całkowita produkcja trzeciej generacji tego modelu wyniosła 172 tys. pojazdów.