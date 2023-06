Spis treści: 01 Mercedesy niczym K.I.T.T.

02 Mercedes obiecuje chronić prywatność

ChatGPT to zdobywający coraz większą popularność model sztucznej inteligencji, umożliwiający m.in. prowadzenie rozmów, przypominających ludzką konwersację. Technologia nie tylko potrafi udzielać odpowiedzi na złożone pytania, ale także samodzielnie pisać wypracowania i eseje. Jak oficjalnie poinformował Mercedes - rozwiązanie wkrótce zostanie zintegrowane z samochodami producenta.

Mercedesy niczym K.I.T.T.

Już pod koniec czerwca, amerykańscy klienci niemieckiej firmy będą mogli przystąpić do szeroko zakrojonego programu testowego. Jego celem będzie integracja systemu Mercedes MBUX z ChatGPT za pośrednictwem usługi Azure OpenAI Service. Zadaniem sztucznej inteligencji będzie uzupełnienie dotychczasowych możliwości asystenta głosowego dostępnego w samochodach marki.

Reklama

Mercedes zwraca uwagę, że większość asystentów głosowych dostępnych na rynku jest z reguły ograniczona do predefiniowanych zadań i odpowiedzi. Każde z rozwiązań bazuje dodatkowo na wyszczególnionej liście haseł, których użycie jest konieczne do wywołania reakcji systemu.

Dzięki integracji z ChatGPT, samochód będzie w stanie wykorzystać dużo bardziej rozbudowany model językowy, co wpłynie na dokładniejsze rozumienie wypowiadanych zdań. W skrócie oznacza to, że właściciele Mercedesów będą mogli prowadzić stosunkowo naturalny dialog z autem, otrzymując jednocześnie rozbudowane odpowiedzi. Sama rozmowa będzie mogła dotyczyć niemal dowolnego tematu - począwszy od kwestii związanych z nawigacją drogową, przez przepisy kulinarne, aż po zaproponowanie ciekawego filmu na wieczór. Pamiętacie Pontiaca Trans Am z amerykańskiego serialu "Knight Rider"? No właśnie...

Mercedes obiecuje chronić prywatność

Przy tym wszystkim Mercedes zapewnia, że będzie dbał o prywatność swoich klientów. Współpraca z firmą Microsoft umożliwia integrację ChatGPT za pośrednictwem Azure OpenAI Service. To z kolei oznacza integracje z rozbudowanymi zabezpieczeniami chroniącymi dane właścicieli aut.

Wszystkie informacje zebrane przez system w momencie wydawania poleceń głosowych mają być przechowywane w chmurze Mercedesa, gdzie będą odpowiednio szyfrowane i anonimizowane. Co więcej - klienci będą mieli stały wgląd w informacje dotyczące zebranych danych.



Rzecz jasna nie oznacza to, że producent nie będzie ich w żaden sposób analizował - będzie - jednak jak oficjalnie zapewnia, wszystko w bezpiecznej dla użytkownika formie.

***