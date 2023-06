Ogromna fabryka baterii do aut elektrycznych. Nowa inwestycja pod Warszawą

Spis treści: 01 W Pruszkowie powstaje polska fabryka baterii do pojazdów elektrycznych

W Pruszkowie powstaje polska fabryka baterii do pojazdów elektrycznych

Zaostrzająca normy emisji spalin i planująca zakazać sprzedaży samochodów spalinowych Europa to łakomy kąsek dla chińskich firm. Ekspansje prowadzą nie tylko producenci samochodów, ale również akumulatorów. Pisaliśmy już o powstających na Węgrzech fabrykach akumulatorów budowanych przez chińskie firmy (EVE Energy, CATL). Nie oznacza to jednak, że Europa całkowicie poddała się w tym względzie Chińczykom. Przykładem może być Impact Clean Power Technology należąca do spółki Grenvia. W podwarszawskim Pruszkowie firma buduje nową fabrykę baterii do pojazdów elektrycznych - GigafactoryX.

Zakład ma mieć powierzchnię przeszło 16 tys. metrów kwadratowych. Z jego taśm mają zjeżdżać baterie przeznaczone dla różnego rodzaju pojazdów elektrycznych. Trafiać mają one do autobusów, trolejbusów, ale także do pociągów. Dodatkowo fabryka ma produkować magazyny energii elektrycznej. Placówka ma obejmować m.in. zakład testowania baterii oraz zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe.

GigafactoryX ma uczynić z polski lidera wśród dostawców baterii

Dzięki całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej stworzenie każdej nowej baterii ma zajmować 11 minut. Zdaniem Bartka Krasa, prezesa zarządu firmy ICPT, w samym 2024 roku ma powstać 16 tysięcy systemów bateryjnych,. Dzięki nowemu zakładowi moce produkcyjne firmy mają wzrosnąć do 1,2 GWh. W 2027 roku natomiast produkcja ma osiągnąć roczny poziom 4 GWh. Zdaniem Krasa, dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, ICPT będzie mogło zapewnić swoim partnerom (np. Autosan, Solaris czy Skoda) bezpieczeństwo w kontekście dostaw tych modułów. Ponadto według prezesa zarządu powstanie GigafactoryX ma uczynić z Polski wiodącego w Europie dostawcę baterii.

GigafactoryX - ekologicznie nie tylko pod kątem zdobycia energii

Stworzeniem projektu GigafactoryX zajęła się firma Medusa Group. Głównym celem architektów było sprawienie, by zakład uczynić bardziej przyjaznym dla środowiska. Przełożyło się to np. na drewnianą konstrukcję na zewnątrz fabryki.

Kwestiami środowiskowymi kierowano się nie tylko pod względem wyglądu. Zwrócono na to uwagę również, jeśli chodzi o pobieranie energii. Jej część GigafactoryX będzie zdobywać z instalacji fotowoltaicznej. W planach jest również stworzenie magazynu energii na około 1 MW. Oczywiście nie kierowano się wyłącznie ekologią czy zwiększeniem mocy produkcyjnych, ale również bezpieczeństwem. Przykładowo o pracowników, którzy zajmują się obsługiwaniem linii montażowej, dbać mają kamery termowizyjne. Jeśli wykryją one podwyższoną temperaturę modułu, uruchomiona zostanie procedura ewakuacji.

Zakład ma ruszyć z produkcją w styczniu 2024 roku.

