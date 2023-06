Elon Musk szuka miejsca pod kolejną gigafabrykę. Jakie kraje wchodzą w grę?

Spis treści: 01 Tesla chce sprzedawać więcej aut. Plany są bardzo ambitne

02 Elon Musk szuka miejsca pod kolejną gigafabrykę

03 Gdzie powstanie nowa gigafabryka? Wpisy na Twitterze mówią wszystko

04 Kraje UE mają mocną konkurencję. Tesla zainwestuje w Indie?

Zainteresowanie Teslą stale rośnie, a Elon Musk robi wszystko, by sprostać wymaganiom rynku. W ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem w Europie i na świecie, cieszy się Tesla Model Y. W pierwszym kwartale sprzedano ponad 276 tys. egzemplarzy - blisko 95 tys. w Chinach, prawie 84 tys. w USA i nieco ponad 71 tys. na Starym Kontynencie. Od początku bieżącego roku elektryczny crossover jest najchętniej wybieranym autem wśród europejskich klientów.

Tesla chce sprzedawać więcej aut. Plany są bardzo ambitne

Amerykańska marka podchodzi do sprawy bardzo ambitnie, bowiem według deklaracji Elona, w 2030 roku firma chce sprzedawać blisko 20 milionów aut rocznie. Cel, zdaniem przedstawiciela marki, da się zrealizować, jednak do tego potrzebne będą kolejne gigafabryki - aby firma mogła produkować rocznie tyle aut, potrzebowałaby ich co najmniej dziesięć.

Zdjęcie W 2030 roku Tesla chce sprzedawać blisko 20 milionów aut rocznie / 123RF/PICSEL

Elon Musk szuka miejsca pod kolejną gigafabrykę

Nie tak dawno temu hiszpańskie media informowały, że przywódca regionalnego rządu Walencji prowadzi rozmowy z gigantem motoryzacyjnym. Wówczas była mowa o wielkiej inwestycji, której budowa miałaby pochłonąć 5 miliardów dolarów. Jedni podejrzewali Volkswagena, jednak niemiecki producent na budowę nowej fabryki baterii, chciał przeznaczyć ok. 3 miliardów. Oczy zwrócono wtedy na Elona Muska, który w ostatnim czasie coraz częściej pokazuje się z europejskimi przywódcami.