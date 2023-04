Nowe tanie auto elektryczne wkrótce w Europie. Ile będzie kosztować?

Spis treści: 01 BYD wchodzi na kolejne rynku europejskie

02 BYD Dolphin. Nowy najtańszy model marki

03 Sprzedaż samochodów BYD w Europie dynamicznie rośnie BYD to największy producent samochodów elektrycznych na świecie, który sprzedaje więcej pojazdów niż Tesla. W Chinach BYD produkuje również auta spalinowe, ale w Europie oferuje wyłącznie samochody elektryczne.

BYD stopniowo rozszerza swoją obecność na na kolejne kraje europejskie, początkowo samochody chińskiej marki były dostępne w Norwegii, obecnie są oferowane również w Szwecji, państwach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. Chińczycy zapowiadają, że do połowy 2023 roku samochody BYD będą dostępne na wszystkich głównych rynkach europejskich.

Obecnie gama modelowa obejmuje trzy pojazdy: dużego, siedmioosobowego SUV-a BYD Tang, kompaktowego crossovera o nazwie BYD Atto 3 i dużego sedana BYD Han. Najtańszy jest Atto 3, którego ceny np. na rynku norweskim zaczynają się od 400 tys. koron, co w przeliczeniu daje 163 tys. zł lub 35 tys. euro. Jednak już w Niemczech ten sam model kosztuje od 42 tys. euro.

Zdjęcie BYD Dolphin / Getty Images

BYD poinformował, że jego oferta zostanie wkrótce poszerzona o nowy model o nazwie Dolphin, który będzie najtańszym pojazdem marki w Europie. Dolphin ma 429 długości, przy rozstawie osi 270 cm. Samochód oparto na tej samej płycie podłogowej co Atto 3.

Dolphin będzie oferowany z akumulatorem o pojemności 45 lub 60 kWh. Większy z nich zadebiutuje jako pierwszy i ma zapewniać zasięg przekraczający 400 km. Cena takiego samochodu ma wynosić 38 tys. euro.

Zdjęcie BYD Dolphin / Getty Images

Natomiast auto z mniejszą baterią i szacowanym zasięgiem około 300 km, ma kosztować do 30 tys. euro, co przy obecnym kursie oznacza około 140 tys. zł.

Ponadto BYD zamierza wprowadzić na rynki europejskie kolejnego sedana o nazwie Seal.

Czy cena okaże się wystarczająco atrakcyjna, by zachęcić Europejczyków do kupowania samochodów bliżej nieznanej na Starym Kontynencie marki? Ceny BYD Dolphin są na podobnym poziomie co elektrycznego modelu MG4. MG to marka dużo bardziej rozpoznawalna w Europie, dziś należąca do chińskiego koncernu SAIC. W styczniu i lutym sprzedano niemal 5 tys. egzemplarzy MG4, podczas gdy cała zeszłoroczna sprzedaż BYD-a w Europie ledwo przekroczyła poziom 4 tysięcy sztuk. Z drugiej strony, w 2021 roku BYD sprzedał zaledwie tysiąc samochodów, mamy więc do czynienia z czterokrotnym wzrostem.

