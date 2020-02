Mercedes docenia swoich pracowników

Branża motoryzacyjna stoi przed sporymi wyzwaniami związanymi np. z koniecznością inwestowania w elektromobilność. Mimo tego, niektóre firmy potrafią docenić swoich pracowników.

Niewątpliwie należy do nich Mercedes. Niemiecki producent nie tylko podzieli się z pracownikami wypracowanym w zeszłym roku zyskiem, ale wypłaci również jednorazową premię!



Wysokość wypłaty zależy m.in. od stażu. Maksymalna wartość to 597 euro w przypadku udziału w zysku i 500 euro w przypadku premii. Nagrody dostanie około 130 tysięcy etatowych pracowników zatrudnionych w zakładach w Niemczech.



Pieniądze zostaną wypłacone wraz z kwietniową pensją.



W tym roku pracownicy i tak mogą czuć się nieco rozczarowani. Zysk Daimlera za 2019 rok to 4,3 mld euro, podczas gdy w roku 2018 było to 11,1 mld euro. W efekcie tegoroczna wypłata z zysku jest wyraźnie mniejsza od ubiegłorocznej, która wyniosła 4965 euro...

Daimler dzieli się z pracownikami zyskiem od 1997 roku. To świetna metoda, by każdy pracownik identyfikował się z firmą i czuł odpowiedzialność za jej rozwój i pozycję rynkową.