PGZ chce wykupić FCA Poland. Fabryka Fiata będzie budować Jelcze?

02 PGZ uratuje załogę Fiata? Powstaną Jelcze z Bielska Białej?

03 Jelcz chce zatrudniać, FCA zwalnia. PGZ zainwestuje w Bielsku Białej?

04 Silniki spalinowe do lamusa. Prace stracą setki osób

12 lipca na platformie zakupowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej pojawiło się postępowanie nr WNP-000387 o nazwie "Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu due diligence prawnego i finansowego oraz opracowanie struktury transakcji FCAPTP oraz kompleksu przemysłowego należącego do FCAP".

Pod skrótami FCAPTP i FCAP kryją się spółki FCA Powertrain Poland oraz FCA Poland z siedzibą w Bielsku Białej.



PGZ chce wykupić FCA Poland. Fabryka Fiata będzie budować Jelcze?

Postępowanie szybko zniknęło z platformy zakupowej, ale jego treść ujrzała światło dzienne. Czytamy w nim, że celem było:



przeprowadzenie analizy potencjalnej transakcji nabycia przez PGZ ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa - chodzi najpewniej o FCA Powertrain Poland - przyp. red.) oraz/lub FCAP.

Po co Polskiej Grupie Zbrojeniowej fabryka, w której powstają obecnie jednostki napędowe dla szerokiej gamy pojazdów koncernu Stellantis? Wiele wskazuje na to, że kompleks przemysłowy w Bielsku Białej mógłby zostać dostosowany do budowy podzespołów lub nawet całych samochodów ciężarowych Jelcz.