Jak wygląda najbliższa przyszłość Jaguara Land Rovera w Polsce?

W przyszłym roku zmieni się przedstawiciel Jaguara i Land Rovera w Polsce. Co to oznacza i jak wpłynie to na przyszłych i obecnych właścicieli samochodów tych marek?

Zdjęcie /

1 kwietnia 2021 roku na rynku polskim, bezpośrednią sprzedaż importerską Jaguar Land Rover planuje rozpocząć spółka zależna od Jaguar Land Rover Limited, kontynuując rozwój obu marek w kraju. Zmiana Importera na bezpośredniego przedstawiciela producenta odbędzie się w sposób płynny i pozostać bez wpływu na funkcjonowanie w zakresie sprzedaży samochodów czy usług serwisowych w autoryzowanej sieci dilerskiej. Z punktu widzenia klienta nic nie powinno się zmienić. Gwarancje fabryczne czy pakiety serwisowe będą nadal obowiązywały, a realizacja usług serwisowych będzie odbywała się w stale rozwijanej sieci dilerskiej.

Reklama

W związku z decyzją, British Automotive Holding nie zwalnia jednak tempa. Przygotowuje się do wyjścia z biznesu importerskiego i kontynuuje rozwój sieci dilerskiej.

- Działalność importerska to współpraca ograniczona czasowo. Liczyliśmy się z tym, że JLR będzie dążył do tego, aby bezpośrednio sprowadzać samochody do Polski. Mając tę świadomość, budowaliśmy strategię rozwoju sieci dilerskiej. Dzięki temu, spółki dilerskie mają obecnie około połowę rynku w Polsce, w kategoriach wolumenu sprzedaży. Celem grupy BAH jest dalsza koncentracja na umacnianiu, rozwoju, jak i optymalizacji segmentu dilerskiego, ponieważ po zakończeniu działalności importerskiej, chce nadal być znaczącym partnerem i kontrahentem dla producenta - podkreśla Katarzyna Twarowska, Dyrektor Zarządzająca grupą kapitałową British Automotive Holding S.A.

Sieć dilerska Jaguar Land Rover liczy obecnie 12 autoryzowanych punktów na terenie Polski, z czego pięć należy do spółki British Automotive Holding, i dalej się rozwija. W grudniu otwarty został nowy salon i serwis w Łodzi, a na końcowym etapie budowy są obiekty w Szczecinie oraz Gdańsku. Trwają również rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi partnerami, celem których jest otwarcie salonów dilerskich w Bydgoszczy/Toruniu oraz Lublinie.