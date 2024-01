Jak spędzić ferie z dzieckiem? Zabierz je do fabryki samochodów

Spis treści: 01 Co robić w ferie z dzieckiem? Zwiedzić fabrykę

Co robić w ferie z dzieckiem? Zwiedzić fabrykę

Ferie to okres, kiedy wielu rodziców staje przed poważnym problemem - jak wygospodarować czas swojemu dziecku, by nie spędziło ono dwóch tygodni grając na komputerze czy konsoli lub oglądając seriale. Oczywiście standardowymi pomysłami są wyjazdy w góry lub wyjścia na miejskie lodowiska. Jeśli jednak zarówno my, jak i nasze pociechy, nie jesteśmy fanami zimowych atrakcji, możemy zdecydować się np. na wspólne wyjście do muzeum, albo... zwiedzanie fabryki samochodów.

Volkswagen Poznań zachęca do zwiedzania swoich zakładów

W ferie spółka Volkswagen Poznań (należąca do niemieckiego koncernu) zachęca do zwiedzenia zakładów zlokalizowanych w stolicy Wielkopolski i we Wrześni. Rzeczniczka spółki Volkswagen Poznań, Patrycja Kasprzyk, poinformowała Polską Agencję Prasową, że w zakładzie znajdującym się w Poznaniu zwiedzający mogą zobaczyć np. jak w hali produkcyjnej pracuje ponad 430 robotów. We Wrześni natomiast będzie można zobaczyć nie tylko sam proces produkcyjny, jaką rolę na terenie fabryki odgrywają... pszczoły.

Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej stwierdził, że zakłady Volkswagena są istotną atrakcją turystyczną. "Mieszkańcy i turyści coraz częściej poszukują miejsc nietuzinkowych i autentycznych. Niewątpliwie należy do nich fabryka samochodów, którą można obejrzeć podczas pracy" - zaznaczył.

Zakłady Volkswagena odwiedzają również osoby spoza Polski

Oferta zwiedzania fabryk niemieckiego producenta została przygotowana w związku z ubiegłorocznym jubileuszem 30-lecia działalności spółki Volkswagen Poznań. Z racji dużego zainteresowania zarząd spółki zdecydował o przedłużeniu możliwości zwiedzania do 30 czerwca. "Z tej możliwości skorzystało w ubiegłym roku około 15 tys. zwiedzających" - stwierdził Patryk Sobkowiak, oprowadzający po fabryce w Poznaniu. Jak dodaje, znaleźli się wśród nich nie tylko mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, ale także innych części naszego kraju, szczególnie w wakacje. "Odwiedzili nas także mieszkańcy Wilna, goście z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Byli też policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej" - powiedział Sobkowiak. Dodał on również, że w przypadku gdy ktoś planuje zwiedzić Poznań, powinien zobaczyć również, jak powstają samochody.

Zwiedzanie zakładów Volkswagena. Czy jest płatne?

Zwiedzanie obu zakładów Volkswagena jest bezpłatne, a sama wycieczka trwa około dwóch godzin. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku. Jak informuje na swoich stronach spółka Volkswagen Poznań, chętni na zwiedzanie muszą mieć ukończone 15 lat. Wyjątek stanowią piątki, kiedy to są oprowadzane grupy szkolne, a także wybrane godziny zwiedzania indywidualnego z dziećmi. Wówczas minimalny wiek zwiedzających wynosi 10 lat.