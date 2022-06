Fabryka BMW Steyr stanie się centrum rozwoju i produkcji napędów elektrycznych

Spis treści: 01 BMW rozwija napędy elektryczne

02 BMW inwestuje w elektryki

03 Fabryka BMW w Steyr będzie zielona

Fabryka w austriackim Steyr działa od 1979 roku. Teraz przyszedł czas na kolejny etap. Jak podały władze bawarskiej marki powstaną tu centrum rozwojowe i linie produkcyjne silników elektrycznych.

BMW rozwija napędy elektryczne

Dyrektor zarządzający zakładów w Steyr podkreślił, że w jego opinii jest to najważniejszy ruch rozwojowy od początku istnienia fabryki. Od 2025 roku ma tu powstawać nawet 600 tysięcy napędów elektrycznych rocznie. Produkowane będą tu wszystkie kluczowe elementy silników elektrycznych - wirniki, statory, falowniki oraz skrzynie biegów. Po pięciu latach od uruchomienia ich produkcji, od roku 2030, połowa z zatrudnionych tu 4400 osób ma pracować właśnie przy napędach elektrycznych.

Reklama

Ponadto fabryka ma produkować również jednostki spalinowe.

Powstające w Steyr podzespoły napędu elektrycznego będą montowane na dwóch, nowych liniach produkcyjnych. Oprócz samej produkcji BMW planuje także uruchomienie w tym miejscu centrum rozwojowego napędów elektrycznych nowej generacji.

BMW inwestuje w elektryki

Całość inwestycji obejmuje budowę dwukondygnacyjnej hali, w której znajdować się będą wspomniane linie produkcyjne oraz elektronika sterująca do napędów elektrycznych. Wybudowany zostanie także drugi budynek, który powiększy dostępną przestrzeń magazynową. W sumie powstanie 60 tys. metrów kwadratowych nowej powierzchni produkcyjnej. Do roku 2030 inwestycja ma pochłonąć około 710 milionów euro.

Około 230 milionów kosztować będzie rozwój nowych, wysokowydajnych napędów elektrycznych. Już w tej chwili przy tym projekcie pracuje 700 programistów, a do roku 2030 ma to być aż 90 procent wszystkich specjalistów od programowania zatrudnionych w Steyr. Władze BMW podkreślają, że napęd nowej generacji będzie pierwszym powstałym w Austrii.

Fabryka BMW w Steyr będzie zielona

Ponadto BMW podchodzi kompleksowo do tematu produkcji nowych silników. Dyrektor zakładu podkreślił, że rozwój zakładów opiera się na optymalizacji wydajności i elastyczności oraz zapewnieniu najwyższej jakości, ale także na odpowiedzialnym podejściu do kwestii ekologii. Z tego względu zadeklarowano, że do roku 2025 całość energii zużywanej przez fabrykę pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Na przykład ogrzewanie zakładu zapewni lokalna biogazownia. Dzięki takim działaniom aspekt ekologiczny napędów elektrycznych zacznie funkcjonować jeszcze przed pierwszym uruchomieniem silnika.

Jak podkreślają władze BMW, takie podejście pozwoli zapewnić od roku 2025 neutralność napędów elektrycznych pod względem emisji CO2, przez cały okres życia układu.