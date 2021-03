Elektryczne plany Mercedesa-AMG

​Jakie plany ma Mercedes-AMG w dobie postępującej elektryfikacji motoryzacji? Sportowy oddział niemieckiej firmy przedstawił swoje zamierzenia na najbliższe lata.

Pierwsza informacja jest taka, że w ofercie AMG znajdą się również auta całkowicie elektryczne. Będą one oparte na modelach Mercerdes EQ. Rozmiarami i osiągami mają przypominać dzisiejsze Mercedesy-AMG klasy E.

Samochody będą napędzane przez dwa synchronicznie silniki elektryczne umieszczone przy osiach, co oznacza napęd na wszystkie koła. Elektryczne AMG będzie rozpędzać się do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy, prędkość maksymalna ma wynosić 250 km/h. Zasięgu nie podano...



AMG opracowało również hybrydowy zespół napędowy o nazwie E Performance. Jego część elektryczna o nazwie Electric Drive Unit (EDU) umieszczona będzie przy tylnej osi i obejmie poza samym silnikiem elektrycznym, również dwubiegową skrzynię biegów połączoną z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, zestaw kompaktowych akumulatorów oraz elektronikę mocy.

Moc elektrycznego silnika może wynosić do 204 KM (150 kW), moment - do 320 Nm (dostępne będą również słabsze warianty). Zmiana biegu na drugi odbywać się będzie przy prędkości... 140 km/h, wówczas silnik elektryczny kręci się z prędkością 13 500 obr/min. Silnik spalinowy i elektryczny mogą wspólnie napędzać koła tylne, ale również koła przednie.



EDU może współpracować z całym szeregiem jednostek spalinowych - od cztero- do ośmiocylindrowych. Moc systemowa hybrydowego układu napędowego może wynosić do 650 KM w przypadku połączenia z dwulitrowym silnikiem benzynowym oraz ponad 800 KM w przypadku zastosowania silnika V8.



Na potrzeby napędu hybrydowego Mercedes opracował również kompaktowy akumulator. Waży on tylko 89 kg, a ma 6,1 kWh pojemności. Moc ciągła baterii wynosi 70 kW, a chwilowa (na 10 sekund) może sięgać 150 kW. To oznacza bardzo wysoką tzw. "gęstość mocy" - 1,7 kW na kg.