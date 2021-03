Do Polski trafią nowe modele Mitsubishi

Mitsubishi nie wycofa się z polskiego rynku. Przeciwnie, planuje sprzedawać w naszym kraju nowe modele.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross PHEV / Producenci Dwa nowe modele Mitsubishi to będą... samochody Renault

Niemal natychmiast po informacji o planach Mitsubishi w Europie dostaliśmy potwierdzenie, że dotyczą one również polskiego rynku. Przypomnijmy, że japońska marka ogłosiła, że będzie sprzedawać na rynkach Starego Kontynentu Eclipca Cross PHEV oraz dwa nowe modele, które będą rebrandowanymi modelami Renault i będą produkowane w zakładach francuskiej marki. To znacząca zmiana w stosunku do ogłoszonego w połowie ubiegłego roku "zamrożenia Mitsubishi" w Europie.

Eclipse Cross PHEV, czyli w wersji plug-in pojawi się w Polsce już w kwietniu bieżącego roku. Na dwa kolejne modele będzie trzeba poczekać do 2023 roku.

Największym wyróżnikiem Mitsubishi Eclipse Cross PHEV jest napęd 4x4 - elektryczny i hybrydowy z możliwością szybkiego ładowania - w 25 minut - prądem stałym do 80% pojemności baterii z publicznych ładowarek. Auto napędzają dwa silniki elektryczne umieszczone przy przedniej i tylnej osi. Silnik spalinowy służy głównie do ładowania baterii oraz wsparcia napędu elektrycznego.

Podobnie, jak samochody elektryczne, Eclipse Cross PHEV nie ma skrzyni biegów, lecz przekładnię jednobiegową, co gwarantuje płynne przyspieszanie bez szarpnięć wywoływanych zmianą przełożeń.

Bateria pozwala na pokonanie do 45 km w zeroemisyjnym trybie elektrycznym EV. Pełen zasięg auta to około 600 km.

Z napędu 4x4 S-AWC można korzystać także w trybie EV i - inaczej, niż u konkurencji - napęd na 4 koła może działać bez włączonego silnika spalinowego.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV będzie oferowane z 5-letnią gwarancją (do 100 000 km) na cały samochód wraz z 5-letnim, nielimitowanym przebiegiem Mitsubishi Assistance Package i 8 latami gwarancji (do 160 000 km) na baterię trakcyjną ładowaną z gniazdka.

Kolejne nowe modele, z najważniejszych segmentów europejskiego rynku, będą efektem współpracy marki Mitsubishi z koncernem Renault. Będą one produkowane w europejskiej fabryce Renault, oparte na francuskiej płycie podłogowej i napędzane francuskimi silnikami. Różnice mają się sprowadzać do wyglądu, a wiec można spodziewać się zmienionej przedniej części nadwozia, z pasem przednim typowym dla Mitsubishi. Samochody zostaną zaprezentowane w 2023 roku i wtedy trafią do polskich salonów.